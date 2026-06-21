To z pewnością jedna z najbardziej znanych polskich pisarek. Zwłaszcza nastolatki wychowane w czasach PRL bardzo dobrze znają jej nazwisko. Małgorzata Musierowicz, bo o niej mowa, pisała książki, które od razu stawały się hitami.

Po książki z jej kultowej serii sięgają kolejne pokolenia

W kolejnych tomach "Jeżycjady" zaczytywały się i wciąż chętnie po nie sięgają, kolejne pokolenia polskich nastolatek. Okazuje się, że mało brakowało a seria ta w ogóle, by nie powstała. Pisarka zaczęła ją tworzyć, bo nie miała pracy. Małgorzata Musierowicz to z wykształcenia graficzka. Nic więc dziwnego, że swoje książki zilustrowała również własnymi rysunkami.

Ta książką otwierała kultową serię Małgorzaty Musierowicz

Małgorzata Musierowicz zadebiutowała w połowie lat 70. ubiegłego wieku. Pierwszą napisaną przez nią powieścią była ta zatytułowana "Małomówny i rodzina" z 1975 roku. Nie była jednak tą, która zapoczątkowała cykl nazwany "Jeżycjadą". Została do niego włączona dopiero na prośbę czytelników.

Kolejna i tak naprawdę pierwsza z powieści, która otwierała "Jeżycjadę", nosiła tytuł "Szósta klepka". Książkę tę Małgorzata Musierowicz napisała w 1977 roku. Do dziś w serii tej znalazły się aż 22 powieści.

Skąd wzięła się nazwa "Jeżycjada"?

Wielu czytelników, którzy zaczynają swoją przygodę z książkami Małgorzaty Musierowicz, zachodzi w głowę skąd wziął się tytuł całej serii, czyli właśnie "Jeżycjada". Nazwa wzięła się od poznańskiej dzielnicy Jeżyce, w której mieszkają jego bohaterowie. W tym mieście również urodziła się i żyje Małgorzata Musierowicz.

Ta książka z "Jeżycjady" była szkolną lekturą

Książki pisarki młodzi czytelnicy pokochali za język i humor. Nie brakuje w nich również charakterystycznych i wyrazistych postaci. Jedna z powieści, które powstały w cyklu "Jeżycjada", czyli "Kłamczucha" trafiła na listę lektur szkolnych. Akcja powieści zaczyna się w Łebie, ale szybko przenosi się do Poznania.

W Łebie mieszka wraz z ojcem piętnastoletnia Aniela Kowalik, osoba obdarzona tupetem i temperamentem. Dziewczyna marzy o tym, by zostać znaną aktorką, zaczytuje się dramatami i godzinami odgrywa przed lustrem najsłynniejsze teatralne role. Pewnego dnia spotyka na plaży Pawełka – przystojnego blondyna, który zawraca jej całkowicie w głowie.

W jakiej kolejności czytać serię "Jeżycjada"?

Książki Małgorzaty Musierowicz, które znalazły się w serii "Jeżycjada" można czytać osobno, bo każda z nich to oddzielna historia i przygoda, ale lepiej robić to po kolei, ze względu na pojawiające się w nich kolejne pokolenia bohaterów. Oto kolejność książek, w jakiej warto czytać tę kultową serię:

1975: Małomówny i rodzina (Włączona do cyklu na prośbę czytelników)

1977: Szósta klepka

1979: Kłamczucha

1981: Kwiat kalafiora

1981: Ida sierpniowa

1986: Opium w rosole

1990: Brulion Bebe B.

1992: Noelka

1993: Pulpecja

1993: Dziecko piątku

1994: Nutria i Nerwus

1996: Córka Robrojka

1998: Imieniny

1999: Tygrys i Róża

2001: Kalamburka

2004: Język Trolli

2005: Żaba

2006: Czarna polewka

2008: Sprężyna

2012: McDusia

2014: Wnuczka do orzechów

2015: Feblik

2018: Ciotka Zgryzotka

Życie prywatne Małgorzaty Musierowicz

Prywatnie Małgorzata Musierowicz jest starszą siostrą znanego tłumacza i poety - Stanisława Barańczaka. Wyszła za mąż za Bolesława Musierowicza, z którym ma czwórkę dzieci.

Obecnie mieszka pod Poznaniem. W 2023 roku Małgorzata Musierowicz została zaproszona do odsłonięcia muralu przedstawiającego postacie kultowej serii "Jeżycjad" na tle ich kamienicy (w rzeczywistości znajdującej się przy ul. Roosevelta 5).