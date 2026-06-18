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W Czarnolesie znów zabrzmi sztuka. 4. Festiwal Sztuki CARPE DIEM

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 08:12
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M?skie Granie w Poznaniu
W Czarnolesie znów zabrzmi sztuka. 4. Festiwal Sztuki CARPE DIEM/East News
Czy można wyobrazić sobie lepsze miejsce do rozmowy o poezji, muzyce i życiu niż Czarnolas – miejsce, które od pozostaje symbolem harmonii między człowiekiem, naturą i sztuką? To właśnie tam odbędzie się 4. Festiwal Sztuki CARPE DIEM. Jaka jest dokładna data tego wydarzenia? Kto wystąpi?

Już po raz 4. odbędzie się Festiwal Sztuki CARPE DIEM. Impreza, jak co roku, odbędzie się w Czarnolesie.

CARPE DIEM. Co to za festiwal?

To trzy dni spotkań z wybitnymi artystami, literaturą, teatrem, filozofią i muzyką, które odbywają się w przestrzeni szczególnej - tam, gdzie Jan Kochanowski pisał o uważnym przeżywaniu świata i czerpaniu radości z chwili.

Hasło "Carpe Diem" nie jest tu jedynie nazwą wydarzenia. To idea, która od początku przyświeca festiwalowi. Program tworzą twórcy reprezentujący różne dziedziny sztuki, a każda z nich staje się pretekstem do rozmowy o tym, co ważne, piękne i poruszające.

4. Festiwal Sztuki CARPE DIEM. Kto wystąpi?

Tegoroczną edycję otworzy muzyka. W piątkowy wieczór publiczność usłyszy Maję Kleszcz w projekcie "Osiecka De Luxe" - wyjątkowym spotkaniu z twórczością Agnieszki Osieckiej, której teksty zabrzmią w nowych, pełnych emocji interpretacjach.

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Chwilę później na scenie pojawi się Aga Zaryan - jedna z najwybitniejszych polskich wokalistek jazzowych. Jej jubileuszowy koncert "25/50", przygotowany z okazji 25-lecia pracy artystycznej i 50. urodzin, będzie muzyczną podróżą przez najważniejsze momenty kariery artystki.

Sobotni program połączy refleksję z artystycznym doświadczeniem. W Czarnolesie spotkają się filozofka Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski, którzy zaproszą publiczność do rozmowy podczas "Kwiatków Czarnoleskich". Nie zabraknie również poezji i literatury. Nowością tegorocznej edycji jest cykl "Biografie. Non fiction", poświęcony sztuce opowiadania o prawdziwych ludziach i ich losach. W spotkaniach udział wezmą autorzy najgłośniejszych polskich biografii ostatnich lat: Justyna Sobolewska, Dorota Karaś, Cezary Łazarewicz, Marek Sterlingow oraz Andrzej Franaszek.

Szczególne miejsce w programie zajmuje teatr. Publiczność zobaczy dwa cenione spektakle, których bohaterkami są kobiety próbujące odnaleźć własny głos wobec historii, pamięci i społecznych oczekiwań. W nagradzanym monodramie "Ginczanka. Przepis na prostotę życia" Agnieszka Przepiórska przywraca pamięć o jednej z najciekawszych poetek XX wieku. Natomiast "Lament na Placu Konstytucji" Teatru Polonia, zrealizowany pod opieką artystyczną Krystyny Jandy, splata osobiste historie kilku kobiet w przejmujący portret współczesnej Polski.

Wyjątkowym wydarzeniem będzie również koncert Leszka Możdżera. Jeden z najbardziej cenionych polskich pianistów wystąpi w sobotni wieczór z recitalem solowym, który - jak zawsze w jego przypadku - wymyka się gatunkowym definicjom i staje się niepowtarzalnym spotkaniem z muzyczną wyobraźnią.

Finał festiwalu należeć będzie do publiczności. Niedzielne animacje dla dzieci, otwarty mikrofon dla miłośników poezji oraz spotkanie z Andrzejem Franaszkiem stworzą przestrzeń do wspólnego uczestnictwa. Na zakończenie Czarnolas zamieni się w parkiet taneczny za sprawą Orkiestry Tanecznej Melodia i Rytm pod kierunkiem Jana Emila Młynarskiego.

Carpe Diem to festiwal spotkań. Chcemy, by sztuka była tutaj nie tylko prezentowana, ale także przeżywana wspólnie – w rozmowie, muzyce, teatrze i zwykłej obecności pod czarnoleskimi lipami - podkreśla Agnieszka Przepiórska, kuratorka festiwalu.

Nigdzie muzyka i poezja nie brzmią tak, jak tu, w Janowym Czarnolesie. Wyjątkowe miejsce na rozmowy o sztuce i literaturze, wyjątkowi ludzie, wyjątkowy czas. Zapraszam - mówi Ireneusz Domański, dyrektor Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.

4. Festiwal Sztuki CARPE DIEM. Kiedy się odbędzie?

Festiwal Sztuki CARPE DIEM odbędzie się w dniach 17–19 lipca na terenie Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. W programie znajdą się koncerty, spektakle teatralne, spotkania literackie i filozoficzne, czytanie poezji oraz wydarzenia dla całych rodzin.

4. Festiwal Sztuki CARPE DIEM. PROGRAM

PIĄTEK | 17 lipca

18:00 – Koncert Mai Kleszcz "Osiecka De Luxe"

19:30 – Koncert jazzowy Agi Zaryan – 25/50

SOBOTA | 18 lipca

12:00 – "Kwiatki Czarnoleskie"

Dr Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski

13:30 – Niespodzianka poetycka

15:00 – "Biografie. Non fiction"

Spotkanie z Justyną Sobolewską, Dorotą Karaś, Cezarym Łazarewiczem i Markiem Sterlingowem

17:00 – Spektakl "Ginczanka. Przepis na prostotę życia"

Wystąpi: Agnieszka Przepiórska

Scenariusz: Piotr Rowicki

Reżyseria: Anna Gryszkówna

18:00 – Spotkanie z Agnieszką Przepiórską i Justyną Sobolewską

19:00 – Koncert solowy Leszka Możdżera

NIEDZIELA | 19 lipca

11:00 – Animacje dla dzieci

12.00 – Spektakl "Lament na Placu Konstytucji"

Adaptacja i opieka artystyczna: Krystyna Janda

Występują: Bogusława Schubert, Maria Seweryn, Małgorzata Zawadzka/Olga Sarzyńska

14. 00 – Mikrofon otwarty na poezję

15:30 – "Biografie. Non fiction"

Justyna Sobolewska rozmawia z Andrzejem Franaszkiem

16:30 – Potańcówka. Orkiestra Taneczna Melodia i Rytm pod kierunkiem Jana Emila Młynarskiego.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: festiwalprogram4. Festiwal Sztuki CARPE DIEM
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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