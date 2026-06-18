Już po raz 4. odbędzie się Festiwal Sztuki CARPE DIEM. Impreza, jak co roku, odbędzie się w Czarnolesie.
CARPE DIEM. Co to za festiwal?
To trzy dni spotkań z wybitnymi artystami, literaturą, teatrem, filozofią i muzyką, które odbywają się w przestrzeni szczególnej - tam, gdzie Jan Kochanowski pisał o uważnym przeżywaniu świata i czerpaniu radości z chwili.
Hasło "Carpe Diem" nie jest tu jedynie nazwą wydarzenia. To idea, która od początku przyświeca festiwalowi. Program tworzą twórcy reprezentujący różne dziedziny sztuki, a każda z nich staje się pretekstem do rozmowy o tym, co ważne, piękne i poruszające.
4. Festiwal Sztuki CARPE DIEM. Kto wystąpi?
Tegoroczną edycję otworzy muzyka. W piątkowy wieczór publiczność usłyszy Maję Kleszcz w projekcie "Osiecka De Luxe" - wyjątkowym spotkaniu z twórczością Agnieszki Osieckiej, której teksty zabrzmią w nowych, pełnych emocji interpretacjach.
Chwilę później na scenie pojawi się Aga Zaryan - jedna z najwybitniejszych polskich wokalistek jazzowych. Jej jubileuszowy koncert "25/50", przygotowany z okazji 25-lecia pracy artystycznej i 50. urodzin, będzie muzyczną podróżą przez najważniejsze momenty kariery artystki.
Sobotni program połączy refleksję z artystycznym doświadczeniem. W Czarnolesie spotkają się filozofka Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski, którzy zaproszą publiczność do rozmowy podczas "Kwiatków Czarnoleskich". Nie zabraknie również poezji i literatury. Nowością tegorocznej edycji jest cykl "Biografie. Non fiction", poświęcony sztuce opowiadania o prawdziwych ludziach i ich losach. W spotkaniach udział wezmą autorzy najgłośniejszych polskich biografii ostatnich lat: Justyna Sobolewska, Dorota Karaś, Cezary Łazarewicz, Marek Sterlingow oraz Andrzej Franaszek.
Szczególne miejsce w programie zajmuje teatr. Publiczność zobaczy dwa cenione spektakle, których bohaterkami są kobiety próbujące odnaleźć własny głos wobec historii, pamięci i społecznych oczekiwań. W nagradzanym monodramie "Ginczanka. Przepis na prostotę życia" Agnieszka Przepiórska przywraca pamięć o jednej z najciekawszych poetek XX wieku. Natomiast "Lament na Placu Konstytucji" Teatru Polonia, zrealizowany pod opieką artystyczną Krystyny Jandy, splata osobiste historie kilku kobiet w przejmujący portret współczesnej Polski.
Wyjątkowym wydarzeniem będzie również koncert Leszka Możdżera. Jeden z najbardziej cenionych polskich pianistów wystąpi w sobotni wieczór z recitalem solowym, który - jak zawsze w jego przypadku - wymyka się gatunkowym definicjom i staje się niepowtarzalnym spotkaniem z muzyczną wyobraźnią.
Finał festiwalu należeć będzie do publiczności. Niedzielne animacje dla dzieci, otwarty mikrofon dla miłośników poezji oraz spotkanie z Andrzejem Franaszkiem stworzą przestrzeń do wspólnego uczestnictwa. Na zakończenie Czarnolas zamieni się w parkiet taneczny za sprawą Orkiestry Tanecznej Melodia i Rytm pod kierunkiem Jana Emila Młynarskiego.
Carpe Diem to festiwal spotkań. Chcemy, by sztuka była tutaj nie tylko prezentowana, ale także przeżywana wspólnie – w rozmowie, muzyce, teatrze i zwykłej obecności pod czarnoleskimi lipami - podkreśla Agnieszka Przepiórska, kuratorka festiwalu.
Nigdzie muzyka i poezja nie brzmią tak, jak tu, w Janowym Czarnolesie. Wyjątkowe miejsce na rozmowy o sztuce i literaturze, wyjątkowi ludzie, wyjątkowy czas. Zapraszam - mówi Ireneusz Domański, dyrektor Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.
4. Festiwal Sztuki CARPE DIEM. Kiedy się odbędzie?
Festiwal Sztuki CARPE DIEM odbędzie się w dniach 17–19 lipca na terenie Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. W programie znajdą się koncerty, spektakle teatralne, spotkania literackie i filozoficzne, czytanie poezji oraz wydarzenia dla całych rodzin.
4. Festiwal Sztuki CARPE DIEM. PROGRAM
PIĄTEK | 17 lipca
18:00 – Koncert Mai Kleszcz "Osiecka De Luxe"
19:30 – Koncert jazzowy Agi Zaryan – 25/50
SOBOTA | 18 lipca
12:00 – "Kwiatki Czarnoleskie"
Dr Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski
13:30 – Niespodzianka poetycka
15:00 – "Biografie. Non fiction"
Spotkanie z Justyną Sobolewską, Dorotą Karaś, Cezarym Łazarewiczem i Markiem Sterlingowem
17:00 – Spektakl "Ginczanka. Przepis na prostotę życia"
Wystąpi: Agnieszka Przepiórska
Scenariusz: Piotr Rowicki
Reżyseria: Anna Gryszkówna
18:00 – Spotkanie z Agnieszką Przepiórską i Justyną Sobolewską
19:00 – Koncert solowy Leszka Możdżera
NIEDZIELA | 19 lipca
11:00 – Animacje dla dzieci
12.00 – Spektakl "Lament na Placu Konstytucji"
Adaptacja i opieka artystyczna: Krystyna Janda
Występują: Bogusława Schubert, Maria Seweryn, Małgorzata Zawadzka/Olga Sarzyńska
14. 00 – Mikrofon otwarty na poezję
15:30 – "Biografie. Non fiction"
Justyna Sobolewska rozmawia z Andrzejem Franaszkiem
16:30 – Potańcówka. Orkiestra Taneczna Melodia i Rytm pod kierunkiem Jana Emila Młynarskiego.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.