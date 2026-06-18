Już po raz 4. odbędzie się Festiwal Sztuki CARPE DIEM. Impreza, jak co roku, odbędzie się w Czarnolesie.

CARPE DIEM. Co to za festiwal?

To trzy dni spotkań z wybitnymi artystami, literaturą, teatrem, filozofią i muzyką, które odbywają się w przestrzeni szczególnej - tam, gdzie Jan Kochanowski pisał o uważnym przeżywaniu świata i czerpaniu radości z chwili.

Hasło "Carpe Diem" nie jest tu jedynie nazwą wydarzenia. To idea, która od początku przyświeca festiwalowi. Program tworzą twórcy reprezentujący różne dziedziny sztuki, a każda z nich staje się pretekstem do rozmowy o tym, co ważne, piękne i poruszające.

4. Festiwal Sztuki CARPE DIEM. Kto wystąpi?

Tegoroczną edycję otworzy muzyka. W piątkowy wieczór publiczność usłyszy Maję Kleszcz w projekcie "Osiecka De Luxe" - wyjątkowym spotkaniu z twórczością Agnieszki Osieckiej, której teksty zabrzmią w nowych, pełnych emocji interpretacjach.

Chwilę później na scenie pojawi się Aga Zaryan - jedna z najwybitniejszych polskich wokalistek jazzowych. Jej jubileuszowy koncert "25/50", przygotowany z okazji 25-lecia pracy artystycznej i 50. urodzin, będzie muzyczną podróżą przez najważniejsze momenty kariery artystki.

Sobotni program połączy refleksję z artystycznym doświadczeniem. W Czarnolesie spotkają się filozofka Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski, którzy zaproszą publiczność do rozmowy podczas "Kwiatków Czarnoleskich". Nie zabraknie również poezji i literatury. Nowością tegorocznej edycji jest cykl "Biografie. Non fiction", poświęcony sztuce opowiadania o prawdziwych ludziach i ich losach. W spotkaniach udział wezmą autorzy najgłośniejszych polskich biografii ostatnich lat: Justyna Sobolewska, Dorota Karaś, Cezary Łazarewicz, Marek Sterlingow oraz Andrzej Franaszek.

Szczególne miejsce w programie zajmuje teatr. Publiczność zobaczy dwa cenione spektakle, których bohaterkami są kobiety próbujące odnaleźć własny głos wobec historii, pamięci i społecznych oczekiwań. W nagradzanym monodramie "Ginczanka. Przepis na prostotę życia" Agnieszka Przepiórska przywraca pamięć o jednej z najciekawszych poetek XX wieku. Natomiast "Lament na Placu Konstytucji" Teatru Polonia, zrealizowany pod opieką artystyczną Krystyny Jandy, splata osobiste historie kilku kobiet w przejmujący portret współczesnej Polski.

Wyjątkowym wydarzeniem będzie również koncert Leszka Możdżera. Jeden z najbardziej cenionych polskich pianistów wystąpi w sobotni wieczór z recitalem solowym, który - jak zawsze w jego przypadku - wymyka się gatunkowym definicjom i staje się niepowtarzalnym spotkaniem z muzyczną wyobraźnią.

Finał festiwalu należeć będzie do publiczności. Niedzielne animacje dla dzieci, otwarty mikrofon dla miłośników poezji oraz spotkanie z Andrzejem Franaszkiem stworzą przestrzeń do wspólnego uczestnictwa. Na zakończenie Czarnolas zamieni się w parkiet taneczny za sprawą Orkiestry Tanecznej Melodia i Rytm pod kierunkiem Jana Emila Młynarskiego.

Carpe Diem to festiwal spotkań. Chcemy, by sztuka była tutaj nie tylko prezentowana, ale także przeżywana wspólnie – w rozmowie, muzyce, teatrze i zwykłej obecności pod czarnoleskimi lipami - podkreśla Agnieszka Przepiórska, kuratorka festiwalu.

Nigdzie muzyka i poezja nie brzmią tak, jak tu, w Janowym Czarnolesie. Wyjątkowe miejsce na rozmowy o sztuce i literaturze, wyjątkowi ludzie, wyjątkowy czas. Zapraszam - mówi Ireneusz Domański, dyrektor Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.

4. Festiwal Sztuki CARPE DIEM. Kiedy się odbędzie?

Festiwal Sztuki CARPE DIEM odbędzie się w dniach 17–19 lipca na terenie Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. W programie znajdą się koncerty, spektakle teatralne, spotkania literackie i filozoficzne, czytanie poezji oraz wydarzenia dla całych rodzin.

4. Festiwal Sztuki CARPE DIEM. PROGRAM

PIĄTEK | 17 lipca

18:00 – Koncert Mai Kleszcz "Osiecka De Luxe"

19:30 – Koncert jazzowy Agi Zaryan – 25/50

SOBOTA | 18 lipca

12:00 – "Kwiatki Czarnoleskie"

Dr Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski

13:30 – Niespodzianka poetycka

15:00 – "Biografie. Non fiction"

Spotkanie z Justyną Sobolewską, Dorotą Karaś, Cezarym Łazarewiczem i Markiem Sterlingowem

17:00 – Spektakl "Ginczanka. Przepis na prostotę życia"

Wystąpi: Agnieszka Przepiórska

Scenariusz: Piotr Rowicki

Reżyseria: Anna Gryszkówna

18:00 – Spotkanie z Agnieszką Przepiórską i Justyną Sobolewską

19:00 – Koncert solowy Leszka Możdżera

NIEDZIELA | 19 lipca

11:00 – Animacje dla dzieci

12.00 – Spektakl "Lament na Placu Konstytucji"

Adaptacja i opieka artystyczna: Krystyna Janda

Występują: Bogusława Schubert, Maria Seweryn, Małgorzata Zawadzka/Olga Sarzyńska

14. 00 – Mikrofon otwarty na poezję

15:30 – "Biografie. Non fiction"

Justyna Sobolewska rozmawia z Andrzejem Franaszkiem

16:30 – Potańcówka. Orkiestra Taneczna Melodia i Rytm pod kierunkiem Jana Emila Młynarskiego.