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To światowy fenomen literacki. Kiedy premiera w Polsce?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
wczoraj, 06:23
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To światowy fenomen literacki. Kiedy premiera w Polsce?/Shutterstock
Ta książka została okrzyknięta światowym fenomenem literackim. Już za kilka tygodni będzie dostępna również na polskim rynku. O jaką powieść chodzi? Kto ją napisał? Jaka jest data premiery tej książki?

"Jedna z najbardziej emocjonalnie druzgocących powieści, jakie kiedykolwiek czytałam. To książka literacka pozbawiona pretensjonalności, emocjonalna bez ckliwego sentymentalizmu… rozdzierająca serce, oszałamiająco romantyczna, bezlitośnie przenikliwa" - można przeczytać w recenzji zamieszczonej na łamach "The Boston Globe".

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Światowy fenomen literacki. Co to za powieść?

Powieść ta została uznana za światowy fenomen literacki. O jakiej książce jest mowa? To powieść "Król serce", której autorką jest Lily King. Pisarka podbiła listy bestsellerów, serca krytyków i jurorów najważniejszych nagród literackich.

To mistrzyni trójkątów miłosnych i toksycznych relacji oraz jedna z najważniejszych współczesnych powieściopisarek. Jej twórczością zachwycają się Ann Patchett, Madeline Miller czy Elizabeth Strout.

O czym jest powieść "Król serce"?

Bohaterką powieści "Król serce" jest Jordan. Na ostatnim roku studiów w jej życie wkraczają Sam i Yash. Dwóch przyjaciół wciąga ją w odurzający świat akademickiej pasji, błyskotliwych dyskusji i żarliwych rozgrywek karcianych. Dziewczyna wikła się w toksyczny miłosny trójkąt – przyjaźń splata się tu z namiętnością, rozmowy o literaturze przesycone są pożądaniem.

Lata później jest odnoszącą sukcesy pisarką, a o pierwszej miłości stara się zapomnieć. Lecz pewnego dnia przeszłość z impetem wdziera się w jej szczęśliwe rodzinne życie. Jordan musi stawić czoła tajemnicom i decyzjom młodości i zmierzyć się z uczuciami, które pogrzebała dawno temu.

Król serce
Powieść "Król serce" w Polsce ukaże się 29 lipca br.

Kiedy premiera powieści "Król serce" w Polsce?

Książka "Król serce" już niebawem ukaże się również w Polsce. Data premiery została przewidziana na 29 lipca br. Powieść ukaże się nakładem Wydawnictwa Znak. Powieść Lily King, która została okrzyknięta światowym fenomenem literackim, otrzymała nominacje do Women’s Prize for Fiction, The British Book Awards, National Book Critics Circle Award for Fiction i Joyce Carol Oates Prize.

To również najlepsza książka roku według: "Time", "New York Times", "Washington Post", "Boston Globe", "Harper’s Bazaar", "Vogue", "Oprah Daily", "People", "USA Today", "Kirkus Review".

Kim jest Lily King?

Lily King to amerykańska pisarka. Jest autorką sześciu powieści. Pierwsza z nich "The Pleasing Hour" (1999) została nagrodzona Barnes & Noble Discover Award i wyróżniona przez The New York Times tytułem Notable Book. Na swoim koncie autorka literackiego fenomenu świata ma również takie książki jak:

  • "The English Teacher"
  • "Father of the Rain"
  • "Euphoria"

Ta ostatnia zdobyła w 2014 roku jedną z najbardziej dochodowych literackich nagród w USA, którą jest "The Kirkus Prize". Przez "The New York Times Book Review" została uznana za jedną z dziesięciu najlepszych książek tego roku i przełożona na wiele języków.

Przetłumaczono ją na wiele języków, w tym także na polski. Drugą jej książką, która także ukazała się w Polsce jest powieść "Kochankowie i pisarze". Lilly King mieszka z rodziną w USA, w stanie Maine.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: literaturaksiążkabestsellerkról serce
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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