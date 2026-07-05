Jest królem bestsellerów i mistrzem powieści sensacyjnych. Te książki przyniosły mu największą sławę

Ken Follett jest jednym z najbardziej popularnych i lubianych autorów na świecie. Napisał jak dotąd 38 powieści, które sprzedały się w łącznym nakładzie przekraczającym 198 milionów egzemplarzy. Jego książki ukazują się w ponad 80 krajach, w 40 różnych językach.

Ken Follet - droga do sukcesu

Ken Follet zaczynał jako dziennikarz, pracował m.in. w londyńskim "Evening News". Zanim zaczął pisać pod własnym nazwiskiem, tworzył thrillery pod pseudonimami (np. Zachary Stone). Wielką sławę przyniósł mu thriller "Igła", za który otrzymał prestiżową nagrodę Edgar Award w 1979 roku. Ogromną popularnością cieszyły się jego koleje książki, np. "Klucz do Rebeki" czy "Zabójcza pamięć".

"Filary Ziem" Kena Folleta - w jakiej kolejności czytać

Serię "Filary Ziemi" (cykl Kingsbridge) Kena Folletta najlepiej czytać w porządku chronologicznym, który pozwala śledzić rozwój miasta i losy bohaterów na przestrzeni wieków. "Filary Ziemi" to opowieść, która rozgrywa się w XII-wiecznej Anglii. Wszystko kręci się tu wokół budowy wielkiej, gotyckiej katedry w fikcyjnym mieście Kingsbridge. Follet splata różne wątki - polityczne, religijne i romantyczne. Obejmuje kilkadziesiąt lat zmagań mnichów, budowniczych i arystokracji w czasach tzw. Anarchii (wojny domowej). Pierwsza książka, czyli "Filary Ziemi" została wydana w 1989 r.

"Wieczór i poranek" (2020) _ prequel rozgrywający się w roku 997, u schyłku wieków ciemnych.

"Filary Ziemi" (1989) - główna część osadzona w XII wieku, opowiadająca o budowie gotyckiej katedry.

"Świat bez końca" (2007) - akcja dzieje się w XIV wieku, w czasach zarazy.

"Słup ognia" (2017) - lata 1558–1606, konflikt religijny w Anglii.

"Zbroja światła" (2023) - przełom XVIII i XIX wieku, początek rewolucji

Powieści szpiegowskie Kena Folleta

Oprócz wspomnianych już powieści "Igła" czy "Klucz do "Rebeki" Ken Follet napisał też inne powieści tego typu. To m.in.

"Lot ćmy" (wyd. 2001) – trzymający w napięciu thriller, którego akcja osadzona jest w okupowanej przez Niemców Danii w 1941 roku. Brytyjski wywiad próbuje zlokalizować ściśle tajny niemiecki radar. Losy operacji spoczywają w rękach niedoświadczonych młodych ludzi z ruchu oporu.

"Kryptonim «Kawki»" (wyd. 2001) - maj 1944 roku, tuż przed inwazją w Normandii. Brytyjska agentka wpada na pomysł zniszczenia kluczowej niemieckiej centrali telefonicznej we Francji. Do przeprowadzenia tego niezwykle trudnego sabotażu rekrutuje kobiecą grupę dywersyjną, zwaną Kawkami.

"Trójka" (wyd. 2016) - powieść zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami z okresu zimnej wojny. Opowiada o rywalizacji wywiadów wokół zuchwałej kradzieży 200 ton uranu pod koniec lat 60. XX wieku.

Trylogia "Stulecie" Kena Folleta

Trylogia "Stulecie" to epicka opowieść, która opowiada o losach kilku rodzin na przestrzeni burzliwego XX wieku. Sugerowany porządek czytania to:

"Upadek gigantów" (2010) - czasy I wojny światowej i rewolucji październikowej (1911–1920).

"Zima świata" (2012) - okres II wojny światowej i dojścia do władzy nazistów.

"Krawędź wieczności" (2014) - czasy zimnej wojny, walki o prawa obywatelskie oraz lat 60. i 70. XX wieku.

Ekranizacje prozy Kena Folleta

"Igła" Kena Folleta to szpiegowsko-sensacyjna powieść osadzona w 1944 roku podczas II wojny światowej, kiedy alianci przygotowują się do inwazji w Normandii. Na jej podstawie powstał film z Donaldem Shuterlandem w roli głównej. Zekranizowano też "Klucz do Rebeki" i "Na skrzydłach orłów". Powstały również seriale "Filary Ziemi" (2010) i "Świat bez końca" (2012).

Najnowsza książka Kena Folleta przetłumaczona na polski

Jesienią ub.r. do polskich księgarń trafiłą najnowsza powieść historyczna Kena Folletta. Książkę przetłumaczył na polski Janusz Ochab. W "Kręgu czasu" autor przenosi nas na Wyspy Brytyjskie w czasy prehistoryczne, do epoki kamienia, kiedy to nie znano jeszcze koła ani pisma, a jedyne narzędzia wykonywano z wydobywanego w znoju spod ziemi krzemienia. "Nie ma lepszego połączenia autora i tematu niż Ken Follett piszący o Stonehenge. Charakterystyczny dla tego autora ludzki wymiar opowieści w zestawieniu z epickim rozmachem narracji sprawdza się tutaj idealnie - to wyśmienita powieść" - napisał o powieści kolegi po piórze Lee Child, autor bijącej rekordy popularności sagi o Jacku Reacherze.