Jest królem bestsellerów i mistrzem powieści sensacyjnych. Te książki przyniosły mu największą sławę

Ken Follett jest jednym z najbardziej popularnych i lubianych autorów na świecie. Napisał jak dotąd 38 powieści, które sprzedały się w łącznym nakładzie przekraczającym 198 milionów egzemplarzy. Jego książki ukazują się w ponad 80 krajach, w 40 różnych językach.
Ken Follet - droga do sukcesu
Ken Follet zaczynał jako dziennikarz, pracował m.in. w londyńskim "Evening News". Zanim zaczął pisać pod własnym nazwiskiem, tworzył thrillery pod pseudonimami (np. Zachary Stone). Wielką sławę przyniósł mu thriller "Igła", za który otrzymał prestiżową nagrodę Edgar Award w 1979 roku. Ogromną popularnością cieszyły się jego koleje książki, np. "Klucz do Rebeki" czy "Zabójcza pamięć".
"Filary Ziem" Kena Folleta - w jakiej kolejności czytać
Serię "Filary Ziemi" (cykl Kingsbridge) Kena Folletta najlepiej czytać w porządku chronologicznym, który pozwala śledzić rozwój miasta i losy bohaterów na przestrzeni wieków. "Filary Ziemi" to opowieść, która rozgrywa się w XII-wiecznej Anglii. Wszystko kręci się tu wokół budowy wielkiej, gotyckiej katedry w fikcyjnym mieście Kingsbridge. Follet splata różne wątki - polityczne, religijne i romantyczne. Obejmuje kilkadziesiąt lat zmagań mnichów, budowniczych i arystokracji w czasach tzw. Anarchii (wojny domowej). Pierwsza książka, czyli "Filary Ziemi" została wydana w 1989 r.
- "Wieczór i poranek" (2020) _ prequel rozgrywający się w roku 997, u schyłku wieków ciemnych.
- "Filary Ziemi" (1989) - główna część osadzona w XII wieku, opowiadająca o budowie gotyckiej katedry.
- "Świat bez końca" (2007) - akcja dzieje się w XIV wieku, w czasach zarazy.
- "Słup ognia" (2017) - lata 1558–1606, konflikt religijny w Anglii.
- "Zbroja światła" (2023) - przełom XVIII i XIX wieku, początek rewolucji
Powieści szpiegowskie Kena Folleta
Oprócz wspomnianych już powieści "Igła" czy "Klucz do "Rebeki" Ken Follet napisał też inne powieści tego typu. To m.in.
- "Lot ćmy" (wyd. 2001) – trzymający w napięciu thriller, którego akcja osadzona jest w okupowanej przez Niemców Danii w 1941 roku. Brytyjski wywiad próbuje zlokalizować ściśle tajny niemiecki radar. Losy operacji spoczywają w rękach niedoświadczonych młodych ludzi z ruchu oporu.
- "Kryptonim «Kawki»" (wyd. 2001) - maj 1944 roku, tuż przed inwazją w Normandii. Brytyjska agentka wpada na pomysł zniszczenia kluczowej niemieckiej centrali telefonicznej we Francji. Do przeprowadzenia tego niezwykle trudnego sabotażu rekrutuje kobiecą grupę dywersyjną, zwaną Kawkami.
- "Trójka" (wyd. 2016) - powieść zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami z okresu zimnej wojny. Opowiada o rywalizacji wywiadów wokół zuchwałej kradzieży 200 ton uranu pod koniec lat 60. XX wieku.
Trylogia "Stulecie" Kena Folleta
Trylogia "Stulecie" to epicka opowieść, która opowiada o losach kilku rodzin na przestrzeni burzliwego XX wieku. Sugerowany porządek czytania to:
- "Upadek gigantów" (2010) - czasy I wojny światowej i rewolucji październikowej (1911–1920).
- "Zima świata" (2012) - okres II wojny światowej i dojścia do władzy nazistów.
- "Krawędź wieczności" (2014) - czasy zimnej wojny, walki o prawa obywatelskie oraz lat 60. i 70. XX wieku.
Ekranizacje prozy Kena Folleta
"Igła" Kena Folleta to szpiegowsko-sensacyjna powieść osadzona w 1944 roku podczas II wojny światowej, kiedy alianci przygotowują się do inwazji w Normandii. Na jej podstawie powstał film z Donaldem Shuterlandem w roli głównej. Zekranizowano też "Klucz do Rebeki" i "Na skrzydłach orłów". Powstały również seriale "Filary Ziemi" (2010) i "Świat bez końca" (2012).
Najnowsza książka Kena Folleta przetłumaczona na polski
Jesienią ub.r. do polskich księgarń trafiłą najnowsza powieść historyczna Kena Folletta. Książkę przetłumaczył na polski Janusz Ochab. W "Kręgu czasu" autor przenosi nas na Wyspy Brytyjskie w czasy prehistoryczne, do epoki kamienia, kiedy to nie znano jeszcze koła ani pisma, a jedyne narzędzia wykonywano z wydobywanego w znoju spod ziemi krzemienia. "Nie ma lepszego połączenia autora i tematu niż Ken Follett piszący o Stonehenge. Charakterystyczny dla tego autora ludzki wymiar opowieści w zestawieniu z epickim rozmachem narracji sprawdza się tutaj idealnie - to wyśmienita powieść" - napisał o powieści kolegi po piórze Lee Child, autor bijącej rekordy popularności sagi o Jacku Reacherze.
Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.