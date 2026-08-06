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Uwielbiany przez Polaków thriller powraca. Kiedy nowe wydanie bestselleru?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:34
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Sinicka
Uwielbiany przez Polaków thriller powraca. Kiedy nowe wydanie bestselleru?/Materiały prasowe
"Cieszę się z tego wznowienia, bo spośród wszystkich napisanych przeze mnie thrillerów ten wydaje mi się jednym z najbardziej oryginalnych" - mówi sama autorka. Ulubiony thriller Polaków, który stał się bestsellerem powraca w nowej odsłonie. Kiedy odbędzie się premiera nowego wydania?

Fani thrillerów i książek mrożących krew w żyłach z pewnością się ucieszą. Ten uwielbiany przez Polaków bestseller powraca w nowym wydaniu. O jaką książkę chodzi? Kto ją napisał?

Thriller, który Polacy kochają

Ależ to była historia. Pisałam ją nocami, a później bałam się powrotów z gabinetu do sypialni. Białe mroczki od patrzenia w monitor zawsze układały się w twarz Mikołaja. Istny obłęd - mówi sama autorka, czyli Alicja Sinicka. Cieszę się z tego wznowienia, bo spośród wszystkich napisanych przeze mnie thrillerów ten wydaje mi się jednym z najbardziej oryginalnych - dodaje. Książka, o której mowa, nosi tytuł "Służąca".

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O czym jest ten bestseller?

Bohaterką bestsellerowego thrillera autorstwa Alicji Sinickiej jest Julia, która zbiera pieniądze na założenie własnej firmy sprzątającej, dostaje pracę u państwa Borewskich. Maria jest elegancką panią domu, a Mikołaj to ceniony prawnik i pasjonat średniowiecza. Ich syn Kacper pisze brutalne thrillery.

Już podczas rozmowy kwalifikacyjnej Julia czuje się nieswojo w ich wypełnionym zabytkowymi meblami domu, postanawia jednak przyjąć intratną propozycję, by dbać o jego porządek. Pierwszego dnia w nowej pracy dziewczyna odkrywa na piętrze tajemniczy pokój, a w nim szafę wypełnioną sukienkami służącej jak z poprzedniej epoki.

Służąca
Wznowienie "Służacej" ukaże się 12 sierpnia br.

Drugiego dnia traci przytomność, a po przebudzeniu nic nie jest już takie samo. Na ścianie w pokoju służącej zaczynają pojawiać się kolejne kreski odmierzające dni do końca tego koszmaru. Co się stało z poprzednią służącą Borewskich? I czy Julii uda się uwolnić z tego piekła?

Kiedy premiera nowego wydania "Służącej"?

Nowe wydanie bestsellerowego thrillera "Służąca" planowane jest na 12 sierpnia. Książka ukaże się nakładem wydawnictwa W.A.B.

Kim jest Alicja Sinicka?

Alicja Sinicka to polska pisarka, autorka thrillerów psychologicznych z gatunku domestic noir oraz książek dla dzieci. Zanim zajęła się pisaniem książek pracowała jako kontroler finansowy. Twórczością literacką zajęła się w 2015 roku. W swoich książkach często porusza tematykę trudnych, nierzadko toksycznych relacji damsko-męskich, w tym opartych na korzyściach finansowych, czyli sponsoring.

Debiutem Alicji Sinickiej była książka "Oczy wilka". Na swoim koncie pisarka ma również takie książki jak:

  • "W jego oczach"
  • "Stażystka"
  • "Obserwatorka"
  • "Będziesz tego żałować"
  • "Uwikłana"
  • "Uśpiona".

W 2020 roku Alicja Sinicka znalazła się na 8. miejscu w rankingu najpoczytniejszych współczesnych polskich pisarzy według raportu Biblioteki Narodowej. Ma męża Rafała i dwoje dzieci Oskara i Hannę.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: książkathrilleralicja sinickasłużąca
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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