Wiesław Gołas był aktorem, którego uwielbiały miliony widzów. Grał w filmach, serialach, a także teatrze. Nie stronił od występów w kabaretach. Ogromną sympatię zyskał dzięki grze w komediach.

Wiesław Gołas sam się sobie dziwił

Według dokumentów Wiesław Gołas przyszedł na świat 4 października 1930 roku. Sam aktor twierdził jednak, że to data błędna i w rzeczywistości przyszedł na świat 9 października 1930 roku.

Podczas wojny w 1943 roku wstąpił do Szarych Szeregów. Przybrał pseudonim Wilk. Brał udział w akcjach zdobywania broni, a także w rozstrzelaniu konfidenta. W wywiadach przyznawał, że sam sobie dziwi się, że "jest komiczny".

Życie miałem dosyć dramatyczne, wyłączając okres przedwojennego dzieciństwa, bo żyłem w kochającej się rodzinie i powodziło nam się dosyć dobrze. Prawdę mówiąc, więcej mam w sobie tragizmu niż komizmu, a raczej komizm tragiczny. Źródeł tego upatruję w okresie okupacji, kiedy siedziałem, jako 13–14 latek z Szarych Szeregów, trzy miesiące w więzieniu w Kielcach, na gestapo, gdzie trzykrotnie mnie badano i cudem się uratowałem - mówił w wywiadzie dla "Trybuny".

Gdzie grał Wiesław Gołas?

Wiesław Gołas ukończył warszawską Akademię Teatralną. Początek jego kariery przypadł na lata 50. Występował m.in. w Kabarecie Koń oraz Kabarecie Starszych Panów oraz Dudek. Wykonywał piosenkę "W Polskę idziemy". Pierwszym filmem, w jakim zagrał Wiesław Gołas, był obraz "Pokolenie".

Z racji tego, że był jednym z ulubionych aktorów Stanisława Barei widzowie mogli oglądać go również w takich filmach i serialach jak:

"Mąż swojej żony"

"Żona dla Australijczyka"

"Poszukiwany, poszukiwana"

"Nie ma róży bez ognia"

"Brunet wieczorową porą"

"Alternatywy 4".

Zagrał również w serialu "Czterej pancerni i pies", czy filmach "Hydrozagadka", "Filip z konopi" czy "Szabla od komendanta". W 2016 roku z okazji 85. urodzin aktora powstał film dokumentalny "Gołas absolutnie!".

Pouczający cytat Wiesława Gołasa

Wiesław Gołas w wielu wywiadach dzielił się przemyśleniami na temat życia. Nie ukrywał, że bolesna przeszłość uodporniła go na to, co złe i trudne. Przyznawał, że nauczył się płakać tylko z radości. "Jestem twardzielem. Płaczę tylko z radości" - mówił w 2002 roku w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej". Jego słowa na temat ludzi wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia. Wiesław Gołas w wywiadzie dla "Trybuny" w 2005 roku mówił tak: "Poza chamstwem bardzo nie lubię snobizmu, który panoszy się dziś jeszcze bardziej".

Życie prywatne Wiesława Gołasa

Aktor dwa razy stawał na ślubnym kobiercu. Z pierwszą żoną, Elżbietą Szczepańską, miał córkę, Agnieszkę. Para rozwiodła się w latach 70. Drugą żoną Wiesława Gołasa była fotografka Maria Krawczyk. W 2008 roku aktor przeszedł zawał mięśnia sercowego.

W 2020 i 2021 Wiesław Gołas doznał dwóch udarów mózgu, w wyniku których zmarł. Aktor został pochowany 14 września 2021 w grobie rodzinnym na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Miał 91 lat.