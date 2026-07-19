Jej książki a dokładnie trylogia, która powstała w 2011 i 2012 roku, do dziś są jednymi z najchętniej kupowanych i czytanych na całym świecie. Także w Polsce zapanowała moda na historie stworzoną i opisaną przez E.L James.

Tyle w rok zarobiła autorka bestselleru

Można śmiało stwierdzić, że pisarka swoją twórczością przełamała pewne tabu. E. L. James, bo o niej mowa, to autorka bestselleru "Pięćdziesiąt twarzy Greya". To właśnie ta książka i jej kontynuacje przyniosły jej rozgłos i ogromne pieniądze. Szacuje się, że w 2013 roku pisarka zarobiła aż 62 mln funtów.

Kim jest E.L James?

E.L. James, właśc. Erika Lena Mitchel znana również jako Erika Leonard przyszła na świat 7 marca 1963 roku w Willesden w Londynie. Jej rodzice to Szkot i Chilijka. Swoją edukację rozpoczęła w prywatnych szkołach dla dziewcząt Pipers Corner School i Wycombe High School. Przyszła autorka bestselleru o Greyu studiowała również historię na Univercity od Kent. Gdy skończyła studia pracowała w National Film and Television School w Beaconsfield. Przez wiele lat związana była z branżą telewizyjną.

Powieść, która przyniosła jej sławę, była efektem jej fascynacji sagą "Zmierz", którą stworzyła Stephenie Meyer. Zanim jednak E.L James zaczęła pracę nad powieścią "Pięćdziesiąt twarzy Greya", tworzyła fanfiki, które publikowała w serwisach internetowych pod pseudonimem Snowqueens Icedragon.

Co napisała E.L James?

Swój bestseller, który sprzedał się na całym świecie w kilkudziesięciu milionach egzemplarzy, wydała w 2011 roku. Nie była to jedyna jej książka, która stała się hitem. E.L James na swoim koncie miała również takie książki jak:

Ciemniejsza strona Greya (Fifty Shades Darker), 2012.

Nowe oblicze Greya (Fifty Shades Freed), 2012.

Grey. Pięćdziesiąt twarzy Greya oczami Christiana (Grey: Fifty Shades of Grey as Told by Christian), 2015.

Mroczniej. Ciemniejsza strona Greya oczami Christiana (Darker: Fifty Shades Darker as Told by Christian), 2017.

The Mister, 2019.

E.L James odniosła ogromny sukces. Księgarnia internetowa Amazon.com poinformowała, że w Wielkiej Brytanii sprzedano więcej egzemplarzy "Pięćdziesięciu twarzy Greya" niż ostatniej części cyklu "Harry Potter". Książka ta doczekała się ekranizacji w 2015 roku. W role głównych bohaterów wcielili się Dakota Johnson i Jamie Dornan. Filmy zarobiły łącznie ponad 1,3 mld dolarów.

O czym jest bestseller "Pięćdziesiąt twarzy Greya"?

Młoda, niewinna studentka literatury Anastasia Steele jedzie w zastępstwie koleżanki przeprowadzić wywiad dla gazety studenckiej z rekinem biznesu, przystojnym i zamożnym Christianem Greyem. Mężczyzna od pierwszych sekund spotkania fascynuje ją i onieśmiela. W powietrzu wisi coś elektryzującego, czego dziewczyna nie potrafi nazwać. A może tak jej się tylko wydaje? Z prawdziwą ulgą kończy rozmowę i postanawia zapomnieć o intrygującym przystojniaku.

Planu nie udaje jej się zrealizować, bo Christian Grey zjawia się nazajutrz w sklepie, w którym Anastasia dorywczo pracuje. Przypadek? I do tego proponuje kolejne spotkanie.

W tym miejscu kończy się "disneyowskie" love story, choć młodziutka, niedoświadczona dziewczyna nie wie jeszcze, że Christian opętany jest potrzebą sprawowania nad wszystkim kontroli i że pragnie jej na własnych, dość niezwykłych warunkach… Czy dziewczyna podpisze tajemniczą umowę, której warunki napawają ją strachem i fascynują zarazem? Jaki sekret skrywa przeszłość Christiana i jak wielką władzę mają drzemiące w nim demony?

Jest milionerką, ale żyje oszczędnie

Pisarka została umieszczona na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi magazynu "Time". Na swojej trylogii zarobiła krocie. Dailymail.co.uk donosił, że E.L James wciąż jest bardzo oszczędną osobą. Lubi wyprzedaże i meble z Ikei. Większe pieniądze potrafi wydać na na biustonosze projektantów, którzy szyją z myślą o kobietach z dużym biustem. Oszczędza na butach. Jest fanką Nutelli i papierosów jednej marki. Jeździ metrem i autobusami. Jej sąsiedzi często nie zdają sobie sprawy, że mieszkają obok popularnej autorki ze sporą sumą na koncie.

W przeciwieństwie do autorki książek o Harrym Potterze, E. L James lubi jeździć na wakacje w popularne zakątki w okolicach Dordogne. J. K. Rowling potrafi wydać na luksusowe rezydencje nawet 76 tys. funtów tygodniowo. Autorka "Pięćdziesięciu twarzy Greya" nie wydaje fortuny na wakacje i nie inwestuje w nieruchomości.