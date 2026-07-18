Po raz pierwszy w tym roku jego nazwisko trafiło na listę "najbardziej poczytnych autorów" w 2025 roku w Polsce. Pisarze, którzy także znaleźli się w tym zestawieniu to m.in. Remigiusz Mróz czy Henryk Sienkiewicz.

Trafił na listę "najbardziej poczytny autorów"

Sławomir Gortych to autor kryminałów, które już od pierwszej napisanej przez niego książki, zyskały ogromne uznanie wśród polskich czytelników. Jeden z "najbardziej poczytnych pisarzy" w 2025 roku akcję swoich książek umiejscawia głównie w Karkonoszach. Również prywatnie jest ich wielkim miłośnikiem.

Było to dla mnie z jednej strony zaskoczenie, że w tym rankingu się znalazłem, że ktoś to zauważył i docenił, bo są to książki, ta moja seria jest dosyć specyficzna, to znaczy bardzo mocno osadzona w konkretnym temacie. Z drugiej strony sam się zastanawiam, jak ten ranking powstaje, jak to się dzieje, że ten Sienkiewicz tam króluje - śmieje się Sławomir Gortych w tym odcinku Kawki z....

"Nie chciałbym być czytany na siłę"

Dodaje, że jednego czego by nie chciał, a ma to miejsce w przypadku Henryka Sienkiewicza, to czytanie jego książek "na siłę". Świadomość tego, że ktoś był przymuszany do lektury mojej książki, albo zmuszany do pisania tekstów na jej podstawie, jakichś opracowań, tego bym na pewno nie chciał - stwierdza pisarz.

Czego Sławomir Gortych unika w swoich kryminałach?

W tym odcinku Kawki z...Sławomir Gortych zdradza, jak wygląda jego praca nad książką? Czego unika w swoich kryminałach a co można znaleźć u innych autorów? Czy pomysły na kolejne wątki od razu przelewa na papier? W jakich konkretnych książkach zaczytywał się jako dziecko?

Czym różni się od Remigiusza Mroza i co usłyszał na swój temat od tego poczytnego pisarza? Czy wróci jeszcze do swojego wyuczonego zawodu, czyli stomatologii? Sławomir Gortych zdradza również, kiedy i czy w ogóle jego kryminały zostaną zekranizowane. Zapraszam do oglądania tego odcinka Kawki z...Sławomirem Gortychem.

Jakie książki napisał Sławomir Gortych?

Debiutancka powieść Sławomira Gortycha ukazała się w 2022 roku. Książka nosi tytuł "Schronisko, które przestało istnieć". Polacy bardzo szybko stali się jej miłośnikami. Powieść ta otrzymała również tytuł Książki Roku 2022 w kategorii "Debiut" w największym plebiscycie czytelniczym w Polsce organizowanym przez serwis lubimyczytac.pl. Sławomir Gortych stworzył kolejne tomy "Karkonoskiej serii kryminalnej". To tytuły takie jak:

"Schronisko, które przetrwało" (2023)

"Schronisko, które spowijał mrok" (2024)

"Schronisko, które zostało zapomniane" (2025)

"Święto Karkonoszy" (2026).

O czym jest nowa książka Sławomira Gortycha?

Akcja nowej książki Sławomira Gortycha, czyli "Święto Karkonoszy" dzieje się w dwóch wymiarach czasowych. Rok 1948. Bronisław Kowalewski zostaje przesiedlony na Ziemie Odzyskane do niedawnego Hirschbergu. Miasto zaraz będą opuszczać ostatni Niemcy, jednak każdy krok po Jeleniej Górze przypomina Bronisławowi, że nie jest u siebie. Za sprawą Emmy, zepchniętej na margines społeczeństwa Niemki, mężczyzna zrozumie, co musi zrobić, żeby on i inni repatrianci wreszcie mogli poczuć się tu jak w domu.

Rok 2008. Szczyty gór rozświetla blask potężnych ognisk. To znak, że rozpoczęło się Święto Karkonoszy, mające uczcić 900-lecie powstania Jeleniej Góry. Na rajd pieszy będący częścią obchodów wybierają się trzej przyjaciele, w tym Robert – syn znanego karkonoskiego przewodnika, Bronisława Kowalewskiego. W górach dochodzi do niespodziewanego załamania pogody. Zapada zmierzch, a żaden z mężczyzn nie dociera na planowany nocleg do Schroniska Odrodzenie. Jego kierowniczka, Justyna Skała, podnosi alarm. Nieoczekiwanie Robert zjawia się w schronisku Nad Śnieżnymi Kotłami. Jest przerażony i zdezorientowany, nie potrafi wyjaśnić, gdzie się podziali jego przyjaciele. Gospodarz schroniska, Maksymilian Rajczakowski, mimo coraz bardziej niesprzyjających warunków, postanawia wyruszyć na szlak w poszukiwaniu zaginionych. Nie przypuszcza nawet, że gdy po upiornej karkonoskiej nocy wstanie świt, nic już nie będzie takie samo. Co stracił Bronisław, walcząc o swoje marzenia? Czyje zwłoki Robert odkrył w ogrodzie rodzinnego domu? I co tak naprawdę wydarzyło się podczas rajdu z okazji Święta Karkonoszy?

Kim jest Sławomir Gortych?

Sławomir Gortych z wykształcenia jest stomatologiem. Pisarz pochodzi z Bolesławca. Jest absolwentem stomatologii na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Jego pasją podobnie jak pisanie, są górskie wędrówki. To im poświęcił swojego bloga "Zagubiony w Karkonoszach".