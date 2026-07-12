Olga Tokarczuk była pod koniec czerwca gościem Kongresu i Festiwalu Psychologicznego Re_Mind. To właśnie tam zapowiedziała, że najnowsza książka, nad którą pracuje, jest ostatnią, dużą powieścią w jej karierze. Mówię o niej jako o mojej ostatniej dużej powieści - powiedziała wówczas.

Olga Tokarczuk zdradziła tytuł najnowszej powieści

Teraz polska noblistka oznajmiła, że właśnie zakończyła prace nad książką, która ma być jej ostatnią tak dużą z tego gatunku. Przy okazji zdradziła również, jaki tytuł będzie nosiła powieść. Olga Tokarczuk oznajmiła, że będzie to tytuł "Świata jest za dużo".

Najbardziej osobista książka Olgi Tokarczuk

To powieść konstelacyjna i panoptykalna. Jest w niej wszystko, co w twórczości Olgi Tokarczuk budzi najwyższy podziw. A jednocześnie jest to książka najbardziej osobista z dotychczasowych. I najbardziej aktualna - brzmi zapowiedź Wydawnictwa Literackiego.

Dolny Śląsk, Wrocław i Wałbrzych stają się w niej sceną jednego z największych w historii Europy eksperymentów społecznych. Autorka, opisując jego istotę, podąża jednak dalej, poza Ziemie Zachodnie. W tej barwnej, napisanej z niespotykanym rozmachem powieści wędrujemy wraz z bohaterami po Lwowie, Drohobyczu i Buenos Aires, wzdłuż Dniestru i Odry, przez góry i niziny, kilkadziesiąt i kilkaset lat temu, i dzisiaj - czytamy. Sama autorka przyznaje, że nowa książka to efekt wieloletniego procesu twórczego i stanowi kolejny etap jej literackich poszukiwań.

O czym jest najnowsza powieść Olgi Tokarczuk?

Bohaterowie powieści "Świata jest za dużo" po raz pierwszy spotykają się tuż po wojnie, wiosną 1946 roku, w zniszczonej bombardowaniami kamienicy we Wrocławiu. Kim są ludzie, których drogi zeszły się na gruzach twierdzy Breslau? Co zmusiło ich do zebrania się wokół tej dziwnej kosmicznej osi, która jednoczy niebo, ziemię i podziemie? Czy pamięć pozostawionych za sobą domów, upraw, smaków i zapachów odejdzie bezpowrotnie, jak część ich pomordowanych rodzin i przyjaciół? Czy też będzie żyć w nich, pomagając zasiedlić ziemię równie obcą jak nowi sąsiedzi? I czy tajemnice, z którymi przybyli, rany, których doznali, ich często niejasna przeszłość i nowe nazwiska, wody z rzek, nad którymi mieszkali, pozwolą im odbudować tożsamość? A może będą musieli stworzyć zupełnie nową?

Kiedy premiera najnowszej książki Olgi Tokarczuk?

Powieść "Świata jest za dużo”, którą napisała Olga Tokarczuk ma ukazać się jesienią. Data premiery to 14 października br.