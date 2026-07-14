Jego talent doceniany był i wciąż jest przez kolejne pokolenia czytelników. Trudno, więc uwierzyć w to, że jedna z powieści, którą stworzył została mocno skrytykowana głównie przez innych pisarzy.

Spotkał się z krytyką kolegów pisarzy

Autorem i jednym z najpopularniejszych twórców polskiej literatury, o którym mowa, jest Henryk Sienkiewicz. To właśnie on spotkał się z ogromną krytyką ze strony swoich kolegów po fachu.

Co napisał Henryk Sienkiewicz?

Ten jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy przełomu XIX i XX wieku był autorem powieści i noweli. W 1905 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za całokształt twórczości. Na swoim koncie miał m.in. takie książki jak:

"Janko Muzykant"

"Latarnik"

"Szkice węglem"

"Ogniem i mieczem"

"Potop"

"Pan Wołodyjowski"

"Quo Vadis"

"W pustyni i w puszczy"

O czym jest powieść "Rodzina Połanieckich"?

Henryk Sienkiewicz był także autorem powieści "Rodzina Połanieckich". To właśnie ta książka nie spotkała się z uznaniem innych pisarzy. Akcja tej powieści dzieje się w Warszawie. Głównym bohaterem jest kupiec i przedsiębiorca (z wykształcenia inżynier, a z pochodzenia szlachcic), Stanisław Połaniecki. Mężczyzna żeni się ze zubożałą szlachcianką Marynią, z d. Pławicką. Z bezwzględnego człowieka interesu i niewiernego męża, który wartości moralne podporządkowuje swoim celom i zachciankom, zmienia się w hołdującego tradycyjnym wartościom ziemianina.

"Rodzina Połanieckich" cieszyła się uznaniem czytelników, ale nie przypadła do gustu innym pisarzom. To oni głównie krytykowali tę powieść. Anton Czechow stwierdził, że Sienkiewicz tym dziełem "ukołysał burżuazję w jej złotych snach".

To zarzucano pisarzowi. Budził niesmak

Stanisław Brzozowski ocenił z kolei, że to powieść "polskiej, używającej i szwindlującej kołtunerii". Jego zdaniem Sienkiewicz w ogóle nie znał mieszczaństwa i z jego życia zrozumiał tylko wyzysk. Karol Wiktor Zawodziński wskazał na błędy kompozycyjne i niedostatek realiów powieści. Nazwał nawet dzieło "martwą pozycją w dorobku Sienkiewicza".

"Rodzina Połanieckich" to do dziś kultowy serial PRL

To nie stanęło na przeszkodzie, by w czasach PRL powieść Henryka Sienkiewicza stała się ekranizacji. Serial na podstawie "Rodziny Połanieckich" miał swoją premierę w 1978 roku. Reżyserem był Jan Rykowski a scenariusz napisali Bożena Hlebowicz oraz Andrzej Mularczyk.

Zdjęcia do kultowego serialu "Rodzina Połanieckich" powstały w Łodzi, we Wrocławiu i w Warszawie. Plenery to z kolei Wałbrzych, Pabianice, Wenecja, Łagiewniki, Rossocha, Tworzyjanki. Serial miał 7 odcinków a muzykę skomponował Wojciech Kilar.

W 1983 roku powstał film "Marynia". Produkcja TVP przypadła widzom do gustu. Oglądało ją nawet 70 procent widzów. W serialu zagrali m.in. Anna Nehrebecka, Andrzej Seweryn, Jan Englert, Bronisław Pawlik, Czesław Wołłejko.