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Jego powieść była mocno krytykowana. W PRL powstał kultowy serial

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
34 minut temu
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Sienkiewicz
Jego powieść była mocno krytykowana. W PRL powstał kultowy serial/NAC
Fanom talentu tego pisarza trudno będzie w to uwierzyć. Okazuje się, że powieść, którą stworzył pod koniec XIX wieku nie cieszyła się uznaniem kolegów po fachu. Została oceniona bardzo surowo i przyjęta z niesmakiem. W czasach PRL na jej podstawie powstał kultowy serial, który do dziś ma wielu fanów. O jakim pisarzu jest mowa? O którą jego książkę chodzi?

Jego talent doceniany był i wciąż jest przez kolejne pokolenia czytelników. Trudno, więc uwierzyć w to, że jedna z powieści, którą stworzył została mocno skrytykowana głównie przez innych pisarzy.

Spotkał się z krytyką kolegów pisarzy

Autorem i jednym z najpopularniejszych twórców polskiej literatury, o którym mowa, jest Henryk Sienkiewicz. To właśnie on spotkał się z ogromną krytyką ze strony swoich kolegów po fachu.

Jej książki sprzedały się w 150 mln egzemplarzy. Zarobiła na nich fortunę
Jej książki sprzedały się w 150 mln egzemplarzy. Zarobiła na nich fortunę

Co napisał Henryk Sienkiewicz?

Ten jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy przełomu XIX i XX wieku był autorem powieści i noweli. W 1905 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za całokształt twórczości. Na swoim koncie miał m.in. takie książki jak:

  • "Janko Muzykant"
  • "Latarnik"
  • "Szkice węglem"
  • "Ogniem i mieczem"
  • "Potop"
  • "Pan Wołodyjowski"
  • "Quo Vadis"
  • "W pustyni i w puszczy"

O czym jest powieść "Rodzina Połanieckich"?

Henryk Sienkiewicz był także autorem powieści "Rodzina Połanieckich". To właśnie ta książka nie spotkała się z uznaniem innych pisarzy. Akcja tej powieści dzieje się w Warszawie. Głównym bohaterem jest kupiec i przedsiębiorca (z wykształcenia inżynier, a z pochodzenia szlachcic), Stanisław Połaniecki. Mężczyzna żeni się ze zubożałą szlachcianką Marynią, z d. Pławicką. Z bezwzględnego człowieka interesu i niewiernego męża, który wartości moralne podporządkowuje swoim celom i zachciankom, zmienia się w hołdującego tradycyjnym wartościom ziemianina.

"Rodzina Połanieckich" cieszyła się uznaniem czytelników, ale nie przypadła do gustu innym pisarzom. To oni głównie krytykowali tę powieść. Anton Czechow stwierdził, że Sienkiewicz tym dziełem "ukołysał burżuazję w jej złotych snach".

To zarzucano pisarzowi. Budził niesmak

Stanisław Brzozowski ocenił z kolei, że to powieść "polskiej, używającej i szwindlującej kołtunerii". Jego zdaniem Sienkiewicz w ogóle nie znał mieszczaństwa i z jego życia zrozumiał tylko wyzysk. Karol Wiktor Zawodziński wskazał na błędy kompozycyjne i niedostatek realiów powieści. Nazwał nawet dzieło "martwą pozycją w dorobku Sienkiewicza".

"Rodzina Połanieckich" to do dziś kultowy serial PRL

To nie stanęło na przeszkodzie, by w czasach PRL powieść Henryka Sienkiewicza stała się ekranizacji. Serial na podstawie "Rodziny Połanieckich" miał swoją premierę w 1978 roku. Reżyserem był Jan Rykowski a scenariusz napisali Bożena Hlebowicz oraz Andrzej Mularczyk.

Zdjęcia do kultowego serialu "Rodzina Połanieckich" powstały w Łodzi, we Wrocławiu i w Warszawie. Plenery to z kolei Wałbrzych, Pabianice, Wenecja, Łagiewniki, Rossocha, Tworzyjanki. Serial miał 7 odcinków a muzykę skomponował Wojciech Kilar.

W 1983 roku powstał film "Marynia". Produkcja TVP przypadła widzom do gustu. Oglądało ją nawet 70 procent widzów. W serialu zagrali m.in. Anna Nehrebecka, Andrzej Seweryn, Jan Englert, Bronisław Pawlik, Czesław Wołłejko.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: literaturaksiążkapisarzHenryk Sienkiewicz
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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