Słynęła nie tylko z mocnego głosu, którym zachwyciła całą Polskę, ale także poczucia humoru i ogromnego dystansu do siebie i świata. Ci, którzy ją znali, wspominają, że miała silną osobowość.

Ta piosenka stała się jej "wizytówką"

Danuta Rinn, bo o niej mowa, wielu kojarzy się z przebojem "Gdzie ci mężczyźni?". To pytanie razem z nią zadawali i śpiewała cała Polska. Piosenka bardzo szybko stała się nie tylko hitem, ale też pewnego rodzaju "wizytówką" artystki.

Karierę Danuta Rinn zaczynała w Krakowie. To w tym mieście urodziła się i wychowała. Talent muzyczny szlifowała na Wydziale Kompozycji krakowskiej szkoły muzycznej. Podczas studiów była pianistką i akompaniatorką. Współpracowała ze szkołą tańca Mariana Wieczystego i Rozgłośnią Krakowską Polskiego Radia, a jako piosenkarka z Teatrem na Wozie i kabaretem Centuś.

Jakie piosenki śpiewała Danuta Rinn?

W pewnym momencie swojego życia Danuta Rinn przeniosła się z Krakowa do Warszawy. Zaopiekował się nią Bogdan Czyżewski. Między tą dwójką narodziła się nie tylko zawodowa, ale także prywatna sympatia. Wspólnie wylansowali takie przeboje jak:

"Na deptaku w Ciechocinku"

"Biedroneczki są w kropeczki"

"Całujmy się"

"Żeby choć raz".

Jej małżeństwo nie przetrwało

Niestety związek ten nie przetrwał próby czasu. Danuta Rinn bardzo chciała założyć rodzinę i mieć dzieci. Czyżewski nie był tym jednak zainteresowany.

Nasze drogi rozeszły się, ale nadal byliśmy w kontakcie. Danusia nigdy nie dała po sobie poznać, że coś jest nie tak. Miała silną i mocną osobowość, zawsze miała swoje zdanie, jak prawdziwa kobieta - mówił o swojej żonie.

Cytat o rozstaniu Danuty Rinn

Z ust Danuty Rinn na temat tej relacji padły z kolei słowa, które nie tylko podsumowywały ten związek, ale były też złotą myślą na temat rozstań. To właśnie tę wypowiedź artystki wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia. Danuta Rinn mówiła tak: "Decyzję o tym, kiedy odejść, trzeba podjąć we właściwym momencie. Czasem należy takiego odstawić i jeszcze kopnąć w cztery litery. Bogdan potrafił zrobić malutką dziurkę i wypić całą krew tak, że nie zostawał ślad".

Po tym rozstaniu piosenkarka wpadła w depresję. Krytykowano ją, że przestała o siebie dbać, przytyła. Ona sama tłumaczyła, że nie chce się odchudzać i akceptuje siebie. Przełomem w jej karierze było spotkanie z Włodzimierzem Korczem. Była w nie najlepszej formie. Czekała na jakieś propozycje zawodowe, ale jej telefon nie dzwonił - opowiadał muzyk. On szukał wokalistki, która zaśpiewa jego nową piosenkę "Gdzie Ci mężczyźni?", ona stwierdziła: "Włodek, ja całe życie czekałam na tę piosenkę".

Samotność i choroba Danuty Rinn

Znowu wróciła na scenę a jej kariera szła do przodu. Prywatnie wciąż jednak była samotna. Zaczęła zmagać się z cukrzycą, musiała przejść operację. Zamieszkała w Domu Artystów Weteranów w Skolimowie. Po operacji w szpitalu musiałam przechodzić rekonwalescencję pod stałą opieką lekarską i pielęgniarską. W szpitalu pytali: "Kto panią odbierze?«. Nikt, bo nie mam rodziny. Przyjechałam więc tutaj" - wspominała w "Fakcie".

Danuta Rinn zmarła 19 grudnia 2006 o godz. 22:15 w szpitalu przy ulicy Wołoskiej w Warszawie w wyniku powikłań cukrzycowych. Pogrzeb artystki odbył się 22 grudnia 2006 na cmentarzu Powązkowskim. Na jej pogrzebie pojawił się Bogdan Czyżewski. Kilka lat przed śmiercią Rinn udało im się wyjaśni wiele spraw i pogodzić.