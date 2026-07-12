Wojciech Pokora był obok takich postaci jak Wiesław Gołas, czy Krzysztof Kowalewski jednym z tych aktorów, który zyskał rozpoznawalność dzięki komediowym wcieleniom, jakie wykreował.

Wojciech Pokora był nazywany "aktorem Barei"

Wielu widzów i miłośników jego talentu, do dziś postrzega go jako aktora Stanisława Barei. To właśnie Wojciech Pokora stworzył uznawaną za kultową postać Stanisława Marii Rochowicza w komedii "Poszukiwany, poszukiwana" czy docenta Furmana w serialu "Alternatywy 4".

Aktor zanim zaczął swoją przygodę z aktorstwem był absolwentem Technikum Budowy Samochodów w Warszawie przy ulicy Targowej. Pracował przez kilka lat w warszawskiej Fabryce Samochodów Osobowych. Jednocześnie był członkiem amatorskiego kółka teatralnego, które działało przy tym zakładzie. Grał w nim razem z innym znanym aktorem, czyli Jerzym Turkiem.

Gdzie grał Wojciech Pokora?

W 1958 Wojciech Pokora ukończył PWST im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Na tej uczelni wykładał również przez wiele lat. Aktor na szklanym ekranie debiutował rolą malarza pokojowego Mietka w filmie Stanisława Barei pod tytułem "Mąż swojej żony". Wojciech Pokora grał również m.in. w takich filmach i serialach jak:

"Zezowate szczęście"

"Małżeństwo z rozsądku"

"C.K. Dezerterzy"

"Kariera Nikodema Dyzmy"

"Tygrysy Europy"

W latach 1990–2005 Wojciech Pokora był aktorem Kabaretu Olgi Lipińskiej. Można go było oglądać również na deskach teatrów takich jak Rozmaitości, Komedia, Studio czy Kwadrat.

Cytat o doświadczeniu Wojciecha Pokory

Wojciech Pokora słynął z bardzo przemyślanych wypowiedzi. W wywiadach, których udzielał często mówił o tym, co dotyczy każdego człowieka. Filtrował to przez swoje zawodowe i życiowe doświadczenia. To właśnie jedną z takich jego wypowiedzi wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia. Wojciech Pokora mówił: "Ale trzeba lat doświadczeń, by zorientować się, co jest dla nas korzystne, a co nie. Kiedy ma się lat 25 czy 30, to wszystko jest dobre i pachnie przygodą. Może mniej pieniędzmi, bo nie w nich rzecz była. My, aktorzy, zarabialiśmy kiedyś naprawdę marne grosze".

Wojciech Pokora wziął ślub w tajemnicy

Prywatnie Wojciech Pokora od 1957 roku do śmierci był żonaty z Hanną. Ślub para wzięła w tajemnicy przed rodzicami. Owocem ich związku były dwie córki - Anna i Magdalena. Aktor miał również pięcioro wnucząt.

Zmarł 4 lutego 2018 w wieku 83 lat na skutek komplikacji po udarze mózgu, którego doznał w grudniu 2017 roku. Pochowano go na cmentarzu Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie. Wojciech Pokora miał 83 lata.