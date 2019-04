Sąd zasądził także od Skarbu Państwa-Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz Fundacji Malta kwotę 15 tys. zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

W 2016 r. fundacja zawarła trzyletnią umowę na organizację poznańskiej imprezy. Na jej mocy MKiDN zobowiązało się do wypłaty dotacji celowych co roku. Jednak w 2017 r. do wypłaty dotacji nie doszło.

Bezpośrednim powodem wstrzymania jej przez wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego był fakt, że jednym z kuratorów edycji festiwalu w 2017 r. był Oliver Frljić, chorwacki reżyser kontrowersyjnego spektaklu "Klątwa".