We wtorek 30 kwietnia 2019 roku w Znajomi Znajomych otworzona zostanie wystawa nietypowego artysty. Jego twórczość plastyczna to szeroko rozumiany neo-ekspresjonizm tworzony przy użyciu technik mieszanych. Najczęściej z wykorzystaniem farb akrylowych i gwaszy, choć pojawia się również farba w sprayu oraz markery. Tematyka prac to przeważnie studium ludzkiej twarzy poddanej różnym charakterystycznym deformacjom. To kolorowy kalejdoskop emocji i charakterów będący wynikiem codziennych obserwacji przeniesionych na papier i płótno.

Prezentowany w Znajomi Znajomych wybór malarstwa to pierwsza część z obszernego zbioru prac artysty aktualnie pracującego nad wystawą indywidualną zatytułowaną prowokacyjnie „Projekt 500+”.

„Projekt 500+ to obraz naszego społeczeństwa zamknięty w ryzie papieru. To codzienne obserwacje na ulicach i w komunikacji miejskiej. Poza tym 500+, gdyż docelowo chcę pokazać 500 prac formatu A4 oraz wybrane płótna, które są właśnie tym tytułowym plusem. Mam nadzieję, że w moich pracach odbiorcy dostrzegą siebie samych i skłoni ich to do refleksji nad jakością życia i przyszłością naszej planety.” – dodaje Kamil Jaczyński.

Więcej można zobaczyć tutaj: https://www.instagram.com/jakuzawj/

GDZIE: Znajomi Znajomych, Warszawa, ul. Wilcza 58a

KIEDY: WERNISAŻ 30 KWIETNIA 2019, GODZ. 20:00 // Wystawę będzie można oglądać do 14 maja 2019.

BIO:

Kamil Jaczyński – zawodowo związany z branżą muzyczną. Animator kultury i sportu. Wykładowca i specjalista do spraw public relations i marketingu muzycznego. Członek Akademii Fonograficznej i Związku Producentów Audio Video. Członek Komitetu Głównego Olimpiady Cyfrowej. Dyrektor wykonawczy w wytwórni muzycznej Wielkie Joł.

Wykłada w Akademii Menedżerów Muzycznych, a także na studiach podyplomowych w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz w Collegium Civitas. Z kulturą Hip-Hop związany niemalże od początku jej zaistnienia w Polsce. Jeden z twórców projektu Poezja Miejska Rap zorganizowanego przez Służewski Dom Kultury i dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Promocja języka polskiego” i kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty - dodaj do ulubionych”. Współtwórca "Antologii Polskiego Rapu" wydanej nakładem Narodowego Centrum Kultury. Inicjator ogólnopolskiego cyklu paneli dyskusyjnych "Piractwo, czy dozwolony użytek" poruszających tematykę prawa autorskiego, własności intelektualnej oraz nowoczesnego modelu zarządzania kulturą.

W wytwórni muzycznej Wielkie Joł odpowiedzialny za Public & Media Relations, koordynację i nadzór działań medialnych i wydawniczych projektów muzycznych oraz audiowizualnych. Producent wykonawczy m.in takich bestsellerów jak płyta formacji Warszafski Deszcz "Powrócifszy", czy Tede "Ścieżka Dźwiękowa". Ponadto jest współtwórcą koncepcji oprawy muzycznej przedstawienia teatralnego 12 Ławek (reż. Jarek Staniek) prezentowanego na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni.