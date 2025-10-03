Prapremiera spektaklu "Pół żartem" odbyła się 26 i 29 września 2025 w Teatrze Capitol. To pierwsze na świecie wystawienie tej sztuki, która powstała na podstawie głośnego spektaklu "Marilyn and me" autorstwa brytyjskiego dramatopisarza, Petera Quiltera.

Trzy w jednym Olafa Lubaszenki, czyli spektakl "Pół żartem..."

Za reżyserię i tłumaczenie odpowiada Olaf Lubaszenko, który wciela się również w główną postać Harrego. To sztuka trochę o przemijaniu, trochę o rodzinie, o samotności. O tym, że nie potrafimy się jakoś zbliżyć do siebie, nawet jeśli jesteśmy tak zwanymi najbliższymi sobie ludźmi, czyli o tym, co dotyka ludzi w dzisiejszym świecie - mówi Olaf Lubaszenko w rozmowie z Dziennik.pl.

Reżyser przyznaje, że cała ekipa pracowała nad spektaklem tak, by "nie zrobić ponurego dramatu psychologicznego". Chcieliśmy to wszystko ubrać, osadzić na takim szkielecie, konstrukcji komediowej. Wydaje mi się, że tych akcentów komediowych jest jednak trochę więcej niż tych poważnych, ale cieszę się, że te poważne też są zauważane - uważa Lubaszenko.

"Pół żartem...". O czym jest ten spektakl?

"Pół żartem…" to pełna zabawy, rodzinnych docinek i zawirowań, ale i refleksji komedia obyczajowa z gwiazdorską obsadą. Spektakl przeniósł widzów do sielskiego, choć nieidealnego domu na wsi, gdzie fantazje ojca mieszają się z temperamentem dzieci. Poznajemy Harrego, Scotta, Amy oraz Maxa – ekipę, która razem musi stawić czoła duchowi, a przy tym… nie zwariować.

"Pół żartem...". Kto gra w spektaklu?

W spektaklu "Pół żartem..." występują dwie obsady. Na deskach Teatru Capitol grają:

Olaf Lubaszenko/Robert Janowski - Harry

Anna Maria Sieklucka/Justyna Jeleń - Amy

Jakub Kwaśniewski/Krzysztof Wieszczek/Jaspe Sołtysiewicz - Max

Beata Śliwińska/Pola Gonciarz/Michalina Sosna - Marylin

Piotr Bondyra/Kuba Dmochowski - Scott

"Pół żartem..." Kto stoi za spektaklem?

Olaf Lubaszenko nie tylko gra główną postać i reżyseruje spektakl "Pół żartem", ale jest także autorem polskiego tłumaczenia tej sztuki. To jest jej ogromna zaleta, dlatego że Olaf to tłumaczenie zrobił troszkę po swojemu. Autor na szczęście nie zna polskiego, więc myślę, że się nie obrazi, chociaż to jest znakomity autor - śmieje się Anna Gornostaj, dyrektorka Teatru Capitol.

Olaf jest tak wielkim artystą i tak wielkim intelektualistą, że jego poetyka, jak wszyscy uwielbiają jego filmy, jego humor, jego sposób myślenia i ludzie przychodzą na Olafa Lubaszenkę. I tu też będziecie państwo przychodzili na Olafa Lubaszenkę, nie tylko jako na aktora, ale również twórcę i kreatora, pewnego zjawiska jakim jest w tym momencie sztuka teatralna - dodaje Anna Gornostaj.

Za kostiumy w spektaklu "Pół żartem..." odpowiada Tomasz Jacyków. Scenografię przygotowała Joanna Pielat a muzykę Jerzy Mączyński. Dlaczego warto wybrać się na ten spektakl?

Warto pójść na sztukę "Pół żartem...", ponieważ przekazuje takie uniwersalne wartości. Można się trochę pośmiać, skłania na pewno do refleksji, porusza tematy rodziny, więc wydaje mi się, że jest skierowana do każdego widza, i do młodszego, i do starszego. Każdy wyjdzie z teatru z uśmiechem na twarzy - mówi Beata Śliwińska, która wciela się w postać Marylin.

"Pół żartem...". Daty spektakli w Teatrze Capitol

