Po pierwsze, jesteśmy teraz bombardowani taką ilością złych informacji, tyle się różnych kryzysów w przeciągu ostatnich lat wydarzyło, że potrzebujemy literatury, która pozwoli nam o tym zapomnieć. Literatury eskapistycznej - mówi w "Klubie kultury" w Programie 1 Polskiego Radia Wojciech Chmielarz.

To najlepsza książka roku. Co dokładnie oznacza jej tytuł?
Ulubiony pisarz Polaków. Co napisał Wojciech Chmielarz?

Ulubiony pisarz Polaków to autor kryminałów, dziennikarz a także laureat Nagrody Wielkiego Kalibru (2015) i Nagrody Wielkiego Kalibru Czytelników (2019), który był dziesięciokrotnie nominowany do tego wyróżnienia. Na swoim koncie ma takie książki jak:

  • "Żmijowisko"
  • "Podpalacz"
  • "Najmilsi"
  • "Wyrwa"

Nowa książka Wojciecha Chmielarza. O czym jest "Złotowłosa"?

Teraz do tego zestawu dołącza najnowsza powieść Wojciecha Chmielarza, czyli "Złotowłosa". To thriller psychologiczny o zniknięciu prowadzącym do czegoś znacznie większego – bolesnej konfrontacji z przeszłością i pytań o to, co to znaczy naprawdę zapłacić za swoje błędy.

Urszula wychodzi pobiegać do pobliskiego parku. W złości. Ten dzień miał wyglądać zupełnie inaczej. Miały być zaręczyny i wielka radość, ale wszystko poszło nie tak.

Dziewczyna budzi się w piwnicy – poturbowana, głodna, zdezorientowana. Nie wie, gdzie jest ani kto ją porwał. W głowie zaś kołacze się pytanie: czy to możliwe, że w parku zaatakował ją niedźwiedź? W dodatku słyszy głos Malwiny – tyle że Malwina nie żyje... Urszula to opiekunka w hospicjum, osoba lubiana, empatyczna i oddana ludziom. Dlaczego więc nikt od razu nie zgłasza jej zaginięcia? Dlaczego narzeczony milczy? Kim naprawdę jest kobieta, która wydaje się aniołem? W trakcie śledztwa wychodzą na jaw fakty, które zmieniają wszystko: tajemnice z przeszłości, toksyczny związek, przemilczane winy.

Złotowłosa
Ulubiony pisarz Polaków "uczciwie oszukuje czytelnika". Co mówi o nowej książce?

Wojciechy Chmielarz, który jest ulubionym pisarzem Polaków w rozmowie w "Klubie kultury" wyznał, że pisze książki, by ludzie przestali się bać. W obliczu kryzysów i złych wiadomości uważa, że "potrzebujemy literatury, która pozwoli nam o tym zapomnieć". Druga rzecz jest taka, że dla mnie kryminały to nie jest literatura o tym, czego się bać. To jest literatura, która niesie pocieszenie - dodaje.

Staram się rozsypywać wskazówki po książce, bo efekt, który chcę osiągnąć na końcu, w finale powieści, kiedy dociera do niego czytelniczka, to jest ten moment, kiedy się wali ręką w czoło i mówi: "Dlaczego ja na to nie wpadłam?". Bo to wszystko tam było - mówi Chmielarz. Dlatego też, jak wyjaśnia, stara się uczciwie oszukiwać czytelnika. Mam trochę robotę iluzjonisty - stwierdza.

Nowa książka Chmielarza, czyli "Złotowłosa" dotyka tematu hejtu. Przyznał, że nie od początku było to jego zamiarem. Siadłem do tej historii, do tej opowieści, z myślą: "chcę napisać książkę o dziewczynie, która się budzi pewnego poranka, czy pewnej nocy, zamknięta w piwnicy i nie wie, co się z nią wydarzyło". I jest pytanie - jak ona się tam znalazła? - mówi pisarz.

Potem szukałem tej historii, szukałem elementów, które mi do niej pasują, które mogą to wszystko wytłumaczyć i z każdego zdarzenia wynikało kolejne. Z tego powodu pojawił się tam wątek hejtu, wątek prześladowania, który jest oczywiście ważnym tematem - dodał gość "Klubu kultury". Powieść "Złotowłosa" wydało wydawnictwo Marginesy.