TEGO SŁUCHAM

Ostatnio jestem zapatrzona w polskich artystów, np. w Dawida Podsiadło z jego ostatnią płytą, która jest dla mnie absolutnym fenomenem jeśli chodzi o słowo i muzykę. Słucham Krzyśka Zalewskiego, który zwrócił nam lata siedemdziesiąte, gdzie liczyła się kompozycja i tekst – próbowała na mojej płycie i mam wrażenie, że się udało.

Myślę, że nowa płyta Xxanaxxu jest godna uwagi. Elektroniczne brzmienie wciąż istnieje, natomiast jest tu więcej energii, więcej przekazu. Jest przemiana Klaudii Szafraniec – wokalistki, która bardzo mocno pracuje nad swoim warsztatem wokalnym. Zespół rozwija się, jeśli chodzi o produkcję. Na pewno ich mogę polecić.

TO OGLĄDAM

W ostatnim czasie największe wrażenie zrobił na mnie oscarowy film „Green Book”. Wywołał u mnie nie do końca zrozumiałe poczucie cofnięcia się w czasie i zobaczenia w jaki sposób artyści musieli z inną rzeczywistością, ze swoją kulturą, z kolorem skóry, żeby móc wykonywać zawód muzyka. Teraz mamy wspaniałe możliwości bez względu na to, jak wyglądamy, jakiego jesteśmy pochodzenia i w co wierzymy. Film cudowny, o przyjaźni, która rodzi się na zupełnie nieprzyjacielskim terytorium.

TO CZYTAM

Nigdy bym pewnie po to nie sięgnęła, gdyby nie prezent od fana. Śmiało mogę polecić książkę Beaty Pawlikowskiej „Jestem szczęśliwym singlem”. Nigdy pewnie bym po nią nie sięgnęła, ponieważ Beata wywoływała we mnie pewnego rodzaju rozdrażnienie – nie potrafię powiedzieć dlaczego. Nie byłam zainteresowana felietonami, jej dziennikarskim przelotem, ani dziennikami, które wydawała prezentując pozytywne podejście do życia. Wydawało mi się to bardzo płaskie.

Po koncercie w Krakowie przyszedł do mnie młody mężczyzna, który mi tę książkę wręczył wiedząc, że kocham książki. Pytał mnie, czy zdarzyło mi się coś przeczytać Beaty Pawlikowskiej – odpowiedziałam, że zupełnie nie. Podziękowałam za prezent, ale powiedziałam, że nie sądzę, bym po to sięgnęła. Książka ma 500 stron, za trzy godziny ją skończę. Jest fantastyczna. I wcale nie chodzi tu o to, żeby być samotnym singlem, który jest sam – masło maślane, ale jak ktoś wejdzie w tę książkę to będzie wiedział o co chodzi.

Sięgałam po książki Hopkinsa, po książki związane z religią katolicką, po książki, które w amerykański sposób mają podbić poczucie własnej wartości. Zarówno książki o fizyce, o religii czy naukowym rozłożeniu na części w psychologii nie dały mi tyle odpowiedzi, ile dała mi Beata Pawlikowska. Jestem w totalnym szoku, mam mózg rozłożony na części pierwsze, ale szczerze polecam.

---

Na koniec polecam nagranie z debiutanckiej, solowej płyty Ani Karwan.