"Gazeta Polska Codziennie" przypomina, że o uruchomieniu programu resort kultury poinformował 3 kwietnia w specjalnym komunikacie. "Jak podkreślił, zrealizowanie projektu jest możliwe dzięki wprowadzeniu tarczy antykryzysowej. Program +Kultura w sieci+ przewiduje dofinansowanie artystów, twórców oraz instytucji, które ze względu na trwającą epidemię, a wcześniej stan zagrożenia epidemicznego, nie mogą realizować swojej twórczości artystycznej w dotychczasowej formie" - napisano w gazecie.

Reklama

W artykule zacytowano wypowiedź ministra kultury Piotra Glińskiego, który ocenił, że: "Odbiorca jest artyście niezbędny. W wielu wymiarach - artystycznym, społecznym, ekonomicznym. Sytuacja, w której się znaleźliśmy, spowodowała, że część artystów została pozbawiona bezpośredniej relacji ze swoją publicznością".

Gazeta przytacza także słowa dyrektora Narodowego Centrum Kultury Rafała Wiśniewskiego wypowiedziane na antenie radiowej Trójki. Wiśniewski powiedział, że rząd chce stworzyć dla artystów jak najlepsze warunki do tego, by mogli kontynuować swoją działalność. "Ten program stwarza takie możliwości – zachęca tych, którzy nie mogą teraz tworzyć czy szukają przestrzeni do realizowania swych twórczych działań, ale również daje możliwość korzystania z tego odbiorcom, którzy pozostają obecnie w swoich domach" - podał dyrektor NCK.

"GPC" przypomina, że "inicjatywa składa się z dwóch części: programu stypendialnego ministra kultury i dotacyjnego nadzorowanego przez Narodowe Centrum Kultury". Jak napisano, "komunikat na temat +Kultury w sieci+ wyjaśnia, że projekt stypendialny ma wspomóc osoby fizyczne, czyli twórców i artystów, a dotacyjny – organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury. Nie obejmuje to jednak instytucji narodowych, instytucji prowadzonych lub współprowadzonych przez MKiDN, szkół ani uczelni artystycznych".

Dodano, że "aby wziąć udział w programie i zostać objętym pomocą, należy złożyć wniosek o dotację do 20 kwietnia". "Wzór pisma znajduje się na stronie rządowej (www.gov.pl). +Kultura w sieci+ to pierwszy projekt pomocowy z wielu, które zamierza zrealizować minister kultury Piotr Gliński. Łącznie na pomoc dla twórców oraz instytucji kultury rząd chce przeznaczyć nawet 4 mld zł" - podała "Gazeta Polska Codziennie".