"Premierowy pokaz online +2020: Burzy+ transmitowany będzie na żywo za pośrednictwem platformy TR Online (online.trwarszawa.pl) prosto ze sceny TR Warszawa/ATM Studio" - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa teatru Kaja Stępkowska.

Pierwotnie premierę internetową tego spektaklu zaplanowano 7 listopada, lecz została odwołana z przyczyn związanych z epidemią koronawirusa.

Jak zapowiedziała Stępkowska, "wieczór w TR Warszawa rozpocznie się 27 listopada o godz. 18.45 specjalnym wprowadzeniem aktora TR Warszawa Rafała Maćkowiaka, transmitowanym na żywo zza kulis TR Warszawa/ATM Studio". "Spektakl rozpocznie się o godz. 19, a tuż po jego zakończeniu, ok. godz. 22.30 zaprosimy na rozmowę z twórcami i twórczyniami, którą poprowadzi na żywo ze sceny TR Warszawa Agnieszka Szydłowska".

Zaplanowany na 27 listopada pokaz "2020: Burzy" jest wydarzeniem specjalnym tegorocznego Festiwalu Szekspirowskiego. "+2020: Burza+ prezentowana jest w programie 24. Festiwalu Szekspirowskiego jako pokaz gościnny" - czytamy w przesłanej informacji.

"+2020: Burza+ to opowieść wielu wariantów – opracowywanych za pomocą nieustannie uczącej się sztucznej inteligencji. Na sceniczną historię nakładane są różne możliwe wersje tego, co mogło się wydarzyć i tego, co rzeczywiście się wydarzyło – w sposób imitujący pracę ludzkiej pamięci" - napisano o spektaklu.

Sztuczna Inteligencja w teatrze

Zaznaczono, że "specjalnie zaprojektowany dla spektaklu program AI (Artificial Intelligence) będzie gromadził w czasie rzeczywistym informacje i opinie od realizatorek, realizatorów, twórców i twórczyń spektaklu oraz publiczności oglądającej premierowy streaming na platformie TR Online – poprzez udzielanie odpowiedzi na krótkie ankiety przed spektaklem". "Na podstawie tych informacji system będzie podejmował decyzje o układzie wariantów scen, charakterze muzyki, oświetlenia i doskonalił swoje umiejętności. Tym samym – będzie rozwijał rzeczywistość spektaklu +2020: Burza+" - wyjaśniono.

Scenografię stworzył Fabien Lede, a za kostiumy i charakteryzację odpowiada Anna Axer Fijałkowska. Muzykę skomponował Piotr Kurek. Za reżyserię wideo odpowiada Marek Kozakiewicz, a za reżyserię światła - Aleksandr Prowaliński. Choreografię opracował Ivan Estegneev. Twórcą programu AI (Artificial Intelligence) do spektaklu jest Paweł Wawrzyński. Za animacje 3D odpowiada Kacper Shikeli, za wizualizacje 2D - Oliwia Szanajca-Kossakowska, a za skany 3D - 3DMaster i Krystian Parol.

Występują: Lech Łotocki (Alonso), Jacek Beler (Antonio), Justyna Wasilewska (Ariel), Sebastian Pawlak (Gonzalo), Natalia Kalita (Ferdynand), Tomasz Tyndyk (Kaliban), Mateusz Górski (Miranda), Agnieszka Podsiadlik (Prospero), Mateusz Więcławek (Sebastian), Monika Frajczyk (Stefano) i Sara Celler-Jezierska (Trinculo).

"W programie towarzyszącym premierze +2020: Burzy+ online polecamy obejrzenie filmu +iHuman+ w reż. Tonje Hessen Schei, głośnego dokumentu z 2019 r., stawiającego pytania o wpływ sztucznej inteligencji na współczesnego człowieka" - napisała Stępkowska.

Jak wyjaśniła, "filmowy program przygotowany jest w ramach cyklu +Film w TR. Against Gravity przedstawia+, współorganizowanego przez TR Warszawa i Against Gravity". Film "iHuman" dostępny będzie na platformie TR Online w formule VOD 28 i 29 listopada br.

Więcej informacji o spektaklu i streamingu znaleźć można na stronie: https://online.trwarszawa.pl/epg/audycja/prg.34.