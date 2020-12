Informację o śmierci Mieczysława Morańskiego podał na oficjalnej stronie teatr "Rampa", z którym aktor był związany od 1994 roku.

"Dziś otrzymaliśmy równie smutną co i nieoczekiwaną wiadomość o śmierci naszego kolegi i współpracownika Mieczysława Morańskiego. Najbliżej w pamieci naszych Widzów znajduje się on jako uroczy i wieobarwny, stały gość "Cafe Sax" - pan Czesio, do ktorego Poetka już na samym wstępie spektaklu mówi, że "każde życie to materiał na książkę". Z pewnością sentencję tą można powtórzyć na wieść o odejściu Mieczysława., aktora z ogromnie bogatym dorobkiem. Jesteśmy głeboko poruszeni i zasmuceni"- czytamy na stronie teatru.

O śmierci aktora poinformowała na Facebooku m.in. Kamila Boruta: "Odszedł mój kochany Miecio... Mieczysław Morański. Wspaniały Człowiek. Wielki Aktor. Za wcześnie Mieciu... za wcześnie... [*] Serce pęka".

Mieczysława Morańskiego pożegnała w mediach społecznościowych aktorka Joanna Jabłczyńska.

"Rok 2020 zabrał nam również Mieczysława Morańskiego, świat dubbingu w żałobie" - napisała.

Kim był Mieczysław Morański?

Aktor był znany ze swojej działalności dubbingowej. Mieczysław Morański użyczył głosu m.in. Asterixowi w filmach o Asterixie i Obelixie, jak i Barneyowi we "Flintstonach".