Podczas transmitowanej przez telewizję RAI gali w uroczystość świętego Ambrożego, patrona Mediolanu, panowała prawdziwa euforia. Do udekorowanego girlandami kwiatów teatru powróciła na premierę publiczność, której z powodu pandemii nie było przed rokiem. Wszyscy widzowie pokazywali przy wejściu przepustkę sanitarną- Green Pass.

Owacją na stojąco powitano prezydenta Mattarellę, który kończy wkrótce siedmioletnią kadencję. Z widowni podniosły się okrzyki "bis", co było nawiązaniem do apeli niektórych polityków, by 80-letni szef państwa zgodził się pozostać przynajmniej na część drugiej kadencji.

Bardzo wysoko widownia oceniła operę wyreżyserowaną przez Davide Livermore'a i pod dyrekcją Riccardo Chailly, w którym z wielkim rozmachem wykorzystano liczne efekty multimedialne, także w sugestywnej scenografii.

Aplauz zdecydowanej większości widzów wywołali odtwórcy głównych ról: Anna Netrebko i Luca Salsi.

"Wracamy do życia, z ostrożnością"- powiedział wchodząc na premierę burmistrz stolicy Lombardii Giuseppe Sala.