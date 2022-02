Bierzemy pod uwagę możliwe obostrzenia pandemiczne, dlatego Noc Muzeów odbędzie się po raz kolejny zarówno stacjonarnie jak i wirtualnie. Ze względu na skalę wydarzenia i sytuację sanitarną, wszystko planujemy z dużym wyprzedzeniem. Na pewno nie zrezygnujemy z tradycyjnych form zwiedzania - powiedziała PAP. Stosowana od zeszłego roku forma hybrydowa ma swoje dobre strony. Dzięki niej można pokazać więcej, często w bardzo ciekawej formie. Placówki stały się bardziej dostępne - podkreśliła.

Nie da się wskazać wyraźnych trendów, które mogłyby pomóc przewidzieć, które z instytucji będą się cieszyć największą liczbą odwiedzających - wskazała.

Noc Muzeów

Noc Muzeów to jedna z największych imprez muzealnych na świecie, która polega na udostępnianiu zbiorów w godzinach nocnych. Inicjatywa narodziła się w 1997 r. w Berlinie jako "Lange Nacht der Museen" i odniosła bardzo duży sukces. Zainspirowało to inne europejskie instytucje kulturalne do przedsięwzięcia podobnych akcji. Warszawa dołączyła do świętowania w 2004 r., warszawskie placówki udostępniają miejsca zazwyczaj niedostępne dla zwiedzających. W tym roku Noc Muzeów odbędzie się 14 maja.

Organizatorem Nocy Muzeów jest miasto, które koordynuje przedsięwzięcie w ramach swoich kompetencji. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://xyz.um.warszawa.pl/N/NocMuzeow/WWW/