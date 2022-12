Reklama

Koncert Noworoczny Filharmoników Wiedeńskich to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w roku i tych, które nowy rok zaczynają.

Odbywa się on w Złotej Sali Musikverein. Z racji tego, że mieści się tam niewiele osób i nie tak łatwo dostać bilet na to wydarzenie, koncert co roku jest transmitowany przez ponad 90 stacji telewizyjnych na całym świecie.

Jak zdobywa się bilety na Koncert Noworoczny Filharmoników Wiedeńskich?

Ciekawostką jest to, że by w ogóle zdobyć bilet trzeba mieć trochę szczęścia. Ze względu na ogromne zainteresowanie, bilety są losowane na stronie Filharmoników Wiedeńskich.

Reklama

Ich ceny wahają się od 35 do 1090 euro, za koncert sylwestrowy – od 25 do 800 euro, a za koncert próbny – od 20 do 495 euro. W ramach wszystkich trzech koncertów wykonywany będzie taki sam repertuar. Status losowania można sprawdzić w każdej chwili w profilu użytkownika.

Jak długo trwa Koncert Noworoczny Filharmoników Wiedeńskich?

Koncert trwa zazwyczaj ok. 2 godzin. Każdego, kto na żywo będzie oglądał grę muzyków mimo tego, że odbywa się on w południe, obowiązuje strój wieczorowy.

Wiedeńska orkiestra to zazwyczaj do 80 do 120 muzyków. W tym roku, jak podano na stronie internetowej, będzie nią po raz trzeci dyrygował austriacki dyrygent Franz Welser-Möst. Wcześniej za pulpitem dyrygenckim stanął w 2011 i 2013 roku. Przypomniano też, że Welser-Möst "od 2014 r. każdego lata dyryguje orkiestrą Filharmonii Wiedeńskiej podczas festiwalu w Salzburgu, gdzie - jako dyrygent operowy - wyznaczył nowe standardy interpretacji".

"Regularnie dyryguje orkiestrą podczas koncertów w wiedeńskiej Musikverein, a także podczas tras koncertowych w Europie, Japonii, Chinach i USA. Welser-Möst i Filharmonicy Wiedeńscy występowali również wspólnie na historycznych koncertach pamięci w Sarajewie i Wersalu" - przypomniano.

W programie koncertu noworocznego znalazły się m.in. "Zigeunerbaron-Quadrille, op. 422" i "Frisch heran! Polka schnell, op. 386" Johanna Straussa, "Heldengedichte. Walzer, op. 87", "Perlen der Liebe. Walzer, op. 39", "Angelica-Polka. Polka française, op. 123", "Heiterer Muth. Polka française, op. 281", "For ever. Polka schnell, op. 193", "Zeisserln. Walzer, op. 114", "Allegro fantastique. Orchesterfantasie, Anh. 26b" i "Aquarellen. Walzer, op. 258" Josefa Straussa, "Glocken-Polka mit Galopp aus dem Ballett Excelsior" Josefa Hellmesbergera, a także "Wer tanzt mit? Polka schnell, op. 251" Eduarda Straussa oraz "In lauschiger Nacht. Walzer, op. 488" Carla Michaela Ziehrera.

Gdzie i o której odbędzie się transmisja koncertu noworocznego z Wiednia?

Koncert Noworoczny Filharmoników Wiedeńskich będzie można oglądać od godz. 12.15 w niedzielę 1 stycznia 2023 r. w TVP2. Wcześniej o godz. 12 stacja wyemituje wstęp. Powtórkę będzie można obejrzeć również w TVP2 jeszcze tego samego dnia - o godzinie 23:40.