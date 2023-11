O tym, że Andrzej Sapkowski pracuje nad nową powieścią ze świata Wiedźmina wiemy od kilku miesięcy. W sierpniu 2023 roku pisarz poinformował, że potrzebuje około roku, by dokończyć książkę. Podczas festiwalu Comic Con w Wiedniu powiedział więcej na ten temat.

Reklama

Nowy "Wiedźmin". Kiedy premiera książki?

Podczas Comic Con w Wiedniu Andrzej Sapkowski poruszył temat nowych przygód Geralta. Podał również przybliżony termin premiery nadchodzącej powieści. Niezatytułowana jeszcze książka w pierwszej kolejności pojawi się w polskim wydaniu, a w kolejnych miesiącach trafi na rynek międzynarodowy.

Reklama

Jak zapowiedział Sapkowski, nowa książka z serii "Wiedźmin" w Polsce pojawi się pod koniec 2024 roku. W innych krajach ma się ukazać na początku 2025 roku. Andrzej Sapkowski nie ujawnił jednak żadnych szczegółów dotyczących historii, która zostanie opisana w książce.

Reklama

Saga o wiedźminie

Saga o wiedźminie to pięć powieści o wiedźminie Geralcie. Zatytułowane są kolejno "Krew elfów", "Czas pogardy", "Chrzest ognia", "Wieża Jaskółki" i "Pani Jeziora". Oprócz wiedźmina, główną bohaterką jest Ciri.

Przed powstaniem sagi autor pisał opowiadania. Z czasem pojawiły się serie opowiadań, a z nich utworzył się cykl wiedźmiński. Po stworzeniu cyklu opowiadań i sagi o wiedźminie Sapkowski napisał "Sezon burz". Od jego premiery minęło już dziesięć lat.

Na podstawie twórczości Sapkowskiego powstały m.in. serial "Wiedźmin" z 2002 roku, serial Netflixa "Wiedźmin" (2019), gry komputerowe, komiksy i monety kolekcjonerskie. Niedawno Netflix ogłosił nowy film animowany "The Witcher: Sirens of the Deep". Produkcja jest ekranizacją opowiadania "Trochę poświęcenia" z książki "Miecz przeznaczenia".