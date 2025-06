Tegoroczna edycja FestivALT kładzie nacisk na poszukiwanie nadziei pomimo aktualnej, trudnej sytuacji na świecie, pełnej geopolitycznych kryzysów.

Reakcja na wydarzenia w Gazie, Izraelu i Ukrainie

Jak podkreśla dyrektor festiwalu, Michael Rubenfeld, "poszukiwanie czegoś przypominającego wiarę w przyszłość staje się szczególnie ważne w świecie chylącym się ku upadkowi". Program imprezy powstał w odpowiedzi na tragiczne wydarzenia rozgrywające się obecnie w Gazie, Izraelu i Ukrainie oraz wpływu rosnącej fali antysemityzmu na międzynarodową społeczność żydowską.

FestivALT jak co roku czyni żydowską historię i tradycję punktem wyjścia do ukazywania złożoności współczesnych żydowskich tożsamości – w Polsce i na świecie. Wiele osób żydowskich wykorzystuje wielowiekowe żydowskie tropy jako narzędzia analityczne, odnosząc je do współcześnie stawianych pytań o żydowską tożsamość. Wydarzenia w Izraelu i Gazie narzucają określone ramy definicyjne żydowskości – nieutożsamianie się z nimi przez dużą liczbę osób sprawia, że coraz istotniejsza staje się próba określenia tożsamości diasporycznej – tłumaczy Rubenfeld. W Polsce istnieje szereg reprezentacji "żydowskości", ale często są one albo stereotypowe, albo bardzo konwencjonalne. Dlatego chcemy stworzyć przestrzeń dla różnorodnych, radykalnych podejść do żydowskości – dodaje.

Dziesięć dni "intensywnych doznań artystycznych"

FestivALT 2025 to dziesięć dni "intensywnych doznań artystycznych", m.in. teatralnych, tanecznych, muzycznych czy interdyscyplinarnych, prezentowanych w różnych, starannie dobranych krakowskich lokalizacjach. Poniżej prezentujemy wybrane wydarzenia oraz pełen program festiwalu.

Festiwal rozpocznie się w piątek, 20 czerwca, plenerowym koncertem Mojše Band (Słowacja) i brytyjskiej kantorki Rachel Weston. Wspólnie zaprezentują oni nowoczesne reinterpretacje utworów galicyjskich kantorów znanych i cenionych w Europie: Hirsza Lejba Bakona oraz jego syna Izraela Bakona. Tradycyjny, środkowoeuropejski hazzanut łączy się tu z elektronicznymi brzmieniami, a głęboko religijne, złożone melodie z rytmicznymi nigunami i marszami. Bogata spuścizna klanu Bakonów, współczesne aranżacje Mojše Band i mezzosopranowy wokal Weston to pełna kontrastów i nieoczywistych zestawień, międzypokoleniowa muzyczna uczta.

W sobotnie popołudnie organizatorzy zapraszają na wernisaż poświęconej sztetlom wystawy "Life Is With People", w wyjątkowej przestrzeni Kiosk.Events, oraz spotkanie z artystką, Yael Vishnizki-Levi. Z kolei wieczorem – do Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży na monodram "If I Had a Gun, I'd Take Them All Down" autorstwa ukraińskiego artysty Piotra Armianovskiego. To surowa, przekraczająca tradycyjne ramy teatru medytacja nad cykliczną przemocą i rosyjską agresją wobec Ukrainy. Inspirowany historią Dmitrija Bogrowa – zamachowca na carskiego premiera w Kijowie (1911 r.) – i wykorzystujący nowatorskie multimedia spektakl łączy przeszłość z osobistymi doświadczeniami autora i kontekstem współczesnego konfliktu.

W niedzielę, 22 czerwca, na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Plaszow odbędzie się performance artystyczny "Epitaph" – artystka Katja Urban uczci pamięć o polsko-żydowskiej poetce, Zuzannie Ginczance, oraz jej poetyckim dziedzictwie.

Środa, 25 czerwca, powinna zaciekawić szczególnie entuzjastów nieoczywistych performansów. To właśnie wtedy w Stakkato Art Space & Music Studio zaprezentowana zostanie immersyjna instalacja dźwiękowa "The Longlasting Project" Nicolása Melmanna. Zaprosi on uczestników do doświadczenia rozszerzonej temporalności, inspirowanej muzyką Mortona Feldmana i żydowską duchowością. Poprzez manipulację dźwiękiem, projekt tworzy przestrzeń kontemplacji i oporu wobec współczesnego pośpiechu, kwestionując nasze postrzeganie czasu.

Natomiast w czwartek, 26 czerwca, w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, odbędzie się spektakl taneczny "Ta'am". Francuska choreografka Jessica Bonamy-Pergament inicjuje w nim porywające spotkanie żydowskiej i arabskiej muzykalności. Taniec, dźwięk lutni arabskiej, pieśni z Afryki Północnej i wymowne gesty splatają się w niezwykłą opowieść kulturową, po zakończeniu której odbędzie się spotkanie z artystką.

Pełny program FestivALT 2025

PIĄTEK, 20.06, 19:00

Otwarcie 9. edycji FestivALT | Szabat nad Wisłą | koncert [bilety]

Mojše Band & Rachel Weston

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, ul. Nadwiślańska 2/4

SOBOTA, 21.06, 17:00

Life Is With People | wernisaż | spotkanie z artystką

Yael Vishnizki-Levi

Kiosk.Events, Rynek Podgórski 8 | CentrALT, ul. Józefińska 9

SOBOTA, 21.06, 19:00

If I Had a Gun | czytanie performatywne | spotkanie z artystami [bilety]

Piotr Armianovski, Paul Bargetto, Natan Kryszk, Michael Rubenfeld

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Hieronima Wietora 13

NIEDZIELA, 22.06, 14:00

Epitaph | instalacja artystyczna & performance

Katja Urban

Szary Dom, ul. Jerozolimska 3 (miejsce zbiórki)

NIEDZIELA, 22.06, 18:00

Hymny do bogini | wernisaż | spotkanie z artystą

Jakub Skrzypczak

2okna Cafe, ul. Józefa 40

WTOREK, 24.06, 19:00

Głos ze środka piekła | monodram | spotkanie z artystami [bilety]

Dmitrij Makliakow, Dariusz Szada-Borzyszkowski, Grzegorz Zinkiewicz

Scena Supernova, ul. Mikołaja Zyblikiewicza 12/4

ŚRODA, 25.06, 19:00

The Longlasting Project | instalacja dźwiękowa & performance [bilety]

Nicolás Melmann

Stakkato Art Space & Music Studio, ul. Berka Joselewicza 23

CZWARTEK, 26.06, 19:00

Ta'am | spektakl taneczny | spotkanie z artystką [bilety]

Jessica Bonamy-Pergament, Ahmed Amine Ben Feguira, Amalia Alba Vergara, Antonin Heck, Leslie Sozansky

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, ul. Nadwiślańska 2/4

PIĄTEK, 27.06, 19:00

Ulterior motives | performance muzyczno-modlitewny [bilety]

Jonathan David & Noga Rubanenko

Stakkato Art Space & Music Studio, ul. Berka Joselewicza 23

SOBOTA, 28.06, 19:00

KulturDocs | projekcja serii filmowej + dyskusja [bilety]

Betty Q, Michael Rubenfeld, Marcella Szabłowska, Mikołaj Trzaska, Ezra Wojakowski

Kinokawiarnia KIKA, ul. Ignacego Krasickiego 18

NIEDZIELA, 29.06, 14:00

W tym miejscu | spacer dźwiękowy

Marcin Dymiter, Ludomir Franczak

Szary Dom, ul. Jerozolimska 3 (miejsce zbiórki)