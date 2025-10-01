Był geniuszem muzyki. QUIZ o Fryderyku Chopinie. 70 proc. to minimum, żeby nie było wstydu
dzisiaj, 56 minut temu
2 października rozpoczyna się bardzo prestiżowy 19. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na świecie. 10 października do kin wchodzi film pt. "Chopin, Chopin!". Pora więc na małą powtórkę z życia i twórczości Chopina. Gotowi!?
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama