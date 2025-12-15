Magda Umer, która odeszła 12 grudnia br. była reżyserką tego kultowego spektaklu. Przez 15 lat sztuka ta była wystawiana w Och-Teatrze. Teraz będzie można zobaczyć ją w Teatrze Telewizji.

O czym jest "Biała bluzka"?

Teatralna premiera spektaklu "Biała bluzka" odbyła się 4 czerwca 2010 roku w Och-Teatrze w Warszawie. Spektakl ten oparty jest na opowiadaniu, które Agnieszka Osiecka napisała w 1988 roku.

To opowieść o miłości niemożliwej, do opozycjonisty. Historia kobiety, która nie może poradzić sobie zarówno ze sobą, jak i z Polską stanu wojennego. Tytułowa biała bluzka była marzeniem i znakiem przystosowania do życia w kraju zakazów i nakazów, cenzury, opozycji, kartek na mięso, zaświadczeń z miejsca pracy, dowodów, stempelków i godziny policyjnej i więźniów politycznych. Kraju braku wolności, w którym ułańska fantazja podlewana alkoholem, miłość, przyjaźń i poczucie humoru pozwalały czuć smak życia.

Dziś tę opowieść sprzed lat snuje dojrzała kobieta – przedstawia i interpretuje to samo, ale w innym zabarwieniu, inaczej akcentując problemy. Spektakl "Biała bluzka" stał się przedstawieniem kultowym i grany był w całej Polsce.

Krystyna Janda w spektaklu "Biała bluzka"

Główną i jedyną rolę w monodramie "Biała bluzka" gra Krystyna Janda. W spektaklu emocje prezentowane są także przy pomocy dziesięciu najważniejszych piosenek Agnieszki Osieckiej i ilustrowane materiałami filmowymi z Polski lat 80. ubiegłego wieku. Krystyna Janda wciela się w przedstawieniu "Biała bluzka" w rolę Elżbiety. Przedstawienie to wyreżyserowała Magda Umer.

"Biała bluzka". Kiedy i gdzie oglądać?

Spektakl "Biała bluzka", który powstał w oparciu o opowiadanie napisane przez Agnieszkę Osiecką i który został wyreżyserowany przez zmarłą kilka dni temu Magdę Umer, będzie można zobaczyć w TVP1.

Po 15 latach "Biała bluzka" doczekała się premiery w Teatrze Telewizji. Spektakl jest drugim po "Zapiskach z wygnania" twórczym projektem Jandy i Osieckiej zarejestrowanym dla TVP. "Biała bluzka" zostanie wyemitowana w poniedziałek, 15 grudnia o godz. 20:30.