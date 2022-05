"Jako że w poprzednich latach epidemia pokrzyżowała nam plany, na sobotnią Noc Muzeów z niecierpliwością czeka cała stolica" - powiedział prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Prezydent zapowiedział również, że tegoroczna edycja Nocy Muzeów będzie wyjątkowa, ponieważ zostanie dopasowana do potrzeb przebywających w Warszawie obywateli Ukrainy - 34 z 202 biorących udział w wydarzeniu placówek przygotowało specjalne programy skierowane do uchodźców.

Podobnie jak w poprzednich latach, podczas Nocy Muzeów udostępnione zostaną miejsca zwykle zamknięte dla publiczności, takie jak ruiny Radiostacji Babice w lesie Bemowskim czy zakamarki kina Iluzjon. Otwarta dla warszawiaków będzie również między innymi zajezdnia autobusowa przy ulicy Stalowej. Planowana jest ponadto parada i wystawa zabytkowych autobusów, która zawsze cieszy się dużym powodzeniem.

Odbędą się aż 84 wydarzenia plenerowe: koncerty na powietrzu, nocne spacery czy zewnętrzne wystawy.

Uruchomione zostaną bezpłatne linie muzealne - linia autobusowa N, obsługiwana autobusami elektrycznymi na trasie plac Narutowicza - Muranowska oraz linia tramwajowa N, obsługiwana zabytkowymi tramwajami na trasie plac Narutowicza - Aleja Zieleniecka. Czas funkcjonowania całej komunikacji miejskiej zostanie wydłużony do godziny 2:30, autobusy nocne będą jeździły ze zwiększoną częstotliwością.

Możliwy będzie również wirtualny udział w Nocy Muzeów. Program online przygotowało 20 instytucji, między innymi Fabryka Wedla czy powstające na placu Defilad Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

"Noc Muzeów jest doskonałą okazją do tego, żeby jeszcze lepiej poznać Warszawę. W tym roku wyjątkowo zachęcam do uczestnictwa w przygotowanych przez nas spacerach, do których dołączone będą specjalne przewodniki. Będzie w nich można zapoznać się nie tylko z trasą spaceru, ale i historią odwiedzanego przez nas miejsca i związanymi z nim anegdotami" - zapowiedziała wiceprezydent m.st. Warszawy Aldona Machnowska-Góra. "Spacery będą skupiały się wokół placu Bankowego i starej Pragi".

Do udziału w Nocy Muzeów ratusz zachęca również dzieci, dla których przygotowano specjalne atrakcje. "Dla najmłodszych jest to okazja do zabawy, ale i nauki - o kulturze i o swoim mieście" - dodała Machnowska-Góra.

Informator, dostępny zarówno w języku polskim jak i ukraińskim, dostępny będzie w formie papierowej i elektronicznej. Na stronie kultura.um.warszawa.pl dostępny będzie ponadto informator interaktywny. Wiadomości dotyczące Nocy Muzeów będą również zamieszczone na platformie going.pl.