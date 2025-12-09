Nowy Rok – Nowa energia

Styczeń to idealny moment, aby wejść w Nowy Rok z nową energią. W Capitolu możesz rozpocząć go integracją zespołu, uroczystym podsumowaniem minionego roku w formie gali lub konferencji, imprezą karnawałową albo nawet spektaklem przygotowanym specjalnie dla Twojej firmy. U nas znajdziesz pozytywne emocje, dużą dawkę śmiechu i świeży zastrzyk inspiracji.

Cztery Sceny – nieograniczone możliwości wydarzeń

Teatr Capitol to kompleks, który daje firmom ogromne możliwości tworzenia wydarzeń dopasowanych do ich potrzeb. Każda ze scen ma swój własny charakter i atmosferę, a za organizacją stoi doświadczony zespół, współpracujący na co dzień z artystami i profesjonalistami wielu dziedzin.

Duża Scena to elegancka, reprezentacyjna przestrzeń z doskonałym zapleczem technicznym, idealna na gale, jubileusze, premiery, konferencje czy widowiska artystyczne. Scena Mniejsza sprzyja bezpośrednim relacjom i świetnie sprawdza się podczas spotkań, warsztatów czy koktajli. Scena Amfiteatr natomiast, łączy nowoczesny design z kameralnym, teatralnym klimatem, tworząc wyjątkowe tło dla bankietów i spotkań VIP.

Nowością jest scena Foksal 11, położona w jednej z najbardziej prestiżowych części Warszawy. To stylowa przestrzeń, która łączy historię z nowoczesnym designem i artystycznym duchem Capitolu. Idealnie nadaje się na kameralne bale, eleganckie kolacje, premiery produktów, zamknięte pokazy czy niewielkie integracje. Elastyczny układ wnętrz pozwala stworzyć atmosferę prywatnego spektaklu lub artystycznego bankietu.

Miejsce, w którym wydarzenia nabierają charakteru

Karnawał 2025 w Capitolu to połączenie emocji, światła, świetnej kuchni i energii sceny. Teatr oferuje pełną obsługę eventową – od oprawy artystycznej, przez technikę i produkcję, po doskonałe menu i możliwość personalizacji przestrzeni.

Teatr Capitol i Foksal 11 to miejsca, w których wydarzenia nabierają wyjątkowego charakteru. W czasach, gdy autentyczność jest szczególnie ceniona, te przestrzenie dają firmom możliwość tworzenia spotkań pełnych klimatu, stylu i prawdziwych emocji.