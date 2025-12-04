Podaruj emocje!

Szukasz wyjątkowego prezentu pod choinkę? Teatr Capitol ma propozycję, która zachwyci każdego –vouchery na teatralne przedstawienie. Ty kupujesz voucher, a obdarowany sam wybiera termin oraz dowolny spektakl z naszego repertuaru. To idealny pomysł na prezent gwiazdkowy dla bliskich, ale też elegancki gest dla klientów biznesowych. Możliwości jest wiele – można kupić voucher dla jednej lub dwóch osób, dedykowany voucher na spektakle dla dorosłych lub dzieci i młodzieży. Specjalne vouchery obowiązują również w wyjątkowej przestrzeni Foksal 11 by Teatr Capitol, gdzie sztuka łączy się z wyśmienitą kuchnią.

Każdy z nich można nabyć zarówno online, jak i tradycyjnie, w kasie teatru.

Voucher pojawi się w zaledwie kilkanaście sekund na Twojej skrzynce mailowej, a dla miłośników tradycyjnych rozwiązań przygotujemy go w postaci eleganckiego blankietu, zapakowanego w czerwoną kopertę.

Więcej szczegółów: https://teatrcapitol.pl/vouchery/

Święta w rytmie jazzu, w sercu Warszawy!

A jeśli chcecie prawdziwie poczuć klimat zbliżających się świąt – nie ma lepszego miejsca niż Teatr Capitol! W każdą niedzielę grudnia i pierwszą niedzielę stycznia, nasza IV scena Foksal 11, rozbrzmiewa jazzem i ciepłem świątecznych dźwięków! Zapraszamy na Świąteczne Koncerty Jazzowe. To nastrojowe spotkania przy muzyce na żywo, w otoczeniu blasku lampek i aromatu zimowych przypraw. Ale to nie wszystko! Na naszych Widzów czeka trzydaniowa kolacja, przygotowana przez naszego szefa kuchni.

Bilety i więcej szczegółów: https://www.foksal11.pl/pl/wydarzenie/swiateczny-koncert-jazzowy

Sylwester 2025/2026 w Teatrze Capitol – Przywitaj Nowy Rok z teatralnym rozmachem!

A gdy rodzinny czas przy świątecznym stole dobiegnie końca, zapraszamy na niezapomnianą imprezę sylwestrową – są jeszcze ostatnie wolne miejsca! W wyjątkową noc 31 grudnia na Dużej Scenie dwa razy (o 17:00 i 21:00) zagramy nasz najnowszy hit „Genialny pomysł” z Pauliną Holtz, Joanną Jeżewską, Wojciechem Brzezińskim i Piotrem Grabowskim (wieczorne przedstawienie – o 21 - połączone z imprezą do rana z DJ MALE, open barem do 5:00 i videobudką 360).

Na Scenie Mniejszej o 17:00 i 21:00 zagramy natomiast komedię obyczajową „Pół żartem…” w gwiazdorskiej obsadzie: Olaf Lubaszenko, Pola Gonciarz, Krzysztof Wieszczek, Justyna Jeleń i Kuba Dmochowski.

Z kolei w Amfiteatrze o 21:30 ruszy pikantny pokaz „Seks, siano i sekrety” z prosecco dla każdego Widza. A na Foksal 11 od 20:00 zaczynamy elegancki wieczór show&dining z burleską „Złote Hollywood”(w ofercie trzydaniowa kolacja, zmysłowe widowisko, open bar do 4:00 i zabawa z DJ-em).

Pełny program i bilety:teatrcapitol.pl/spektakl/sylwester/