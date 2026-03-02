Dramat „Bezimienne dzieło” Witkacego ma już ponad 100 lat, ale jest nadal porażająco aktualny. Opowiada o rewolucji i burzeniu starego porządku. Ale, jak to zwykle bywa, każda rewolucja pożera własne dzieci i powstaje nowy, często jeszcze bardziej dotkliwy reżim.

Jan Englert reżyseruje Stuhra i Olbrychskiego

Po 13 latach nieobecności, Maciej Stuhr powraca do Teatru Telewizji. W nowej inscenizacji "Bezimiennego dzieła" w reżyserii Jana Englerta Maciej Stuhr zagrał jedną z głównych ról - Plazmonika Blodestauga, artystę podejrzewanego o szpiegostwo, który w imię miłości gotów jest przyjąć na siebie rolę zdrajcy. Jego ojca gra Daniel Olbrychski. To pierwsze w historii zawodowe spotkanie tych dwóch aktorów, których drogi dotąd nigdy nie przecięły się na żadnym planie.

Reklama

Gdzie i kiedy obejrzeć "Bezimienne dzieło"?

Premiera 2 marca o godz. 20.30 na antenie TVP1 oraz na platformie TVP VOD. Po spektaklu wyemitowany zostanie program "Postscriptum", w którym Grażyna Torbicka porozmawia z twórcami sztuki o kulisach pracy nad tym przedstawieniem.