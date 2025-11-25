19, 21 i 24 listopada 2025 roku Teatr Capitol ponownie stał się centrum wielkich teatralnych emocji. W tych dniach odbyły się trzy premiery najnowszej komedii obyczajowej – „Genialny pomysł” w reż. Wojciecha Adamczyka, która od pierwszych minut skradła serca publiczności. Spektakl pełen humoru, nieoczekiwanych zwrotów akcji i ciepła, udowodnił, że nawet najbardziej szalony plan może zamienić codzienność w istny kalejdoskop przeżyć.

O spektaklu

„Genialny pomysł” to błyskotliwa, pełna ironii i rodzinnych zawirowań historia osadzona w pozornie zwyczajnym domu, który – jak szybko okazuje się widzom – wcale nie jest miejscem spokojnym. Bohaterowie wpadają na tytułowy „genialny pomysł”, który ma odmienić ich życie, lecz zamiast prostych rozwiązań pojawia się lawina zabawnych komplikacji. Mieszanka energii, emocji i nieporozumień prowadzi do serii komicznych sytuacji, a całość okraszona jest żywymi dialogami i ciepłem relacji między postaciami.

Obsada, która porwała publiczność

W spektaklu możemy zobaczyć znakomitych aktorów: Barbarę Kurdej-Szatan, Paulinę Chapko, Paulinę Holtz, Wojciecha Brzezińskiego, Pawła Koślika, Jacka Bończyk oraz Piotra Grabowskiego. Artyści stworzyli pełne temperamentu kreacje, perfekcyjnie balansując między żartem a momentami refleksji. Ich wzajemna chemia i dynamika sprawiły, że każda z trzech premier była wyjątkowym teatralnym przeżyciem.

Publiczność i atmosfera premier

Wszystkie trzy wieczory zgromadziły niesamowitą publiczność, która od pierwszych minut reagowała spontanicznie i żywiołowo. Salwy śmiechu, gromkie brawa oraz entuzjastyczne okrzyki niejednokrotnie przerywały akcję spektaklu, a finał każdej z premier zakończył się owacjami na stojąco, które długo nie milkły.

Wśród widzów pojawiło się wiele twarzy znanych ze świata kultury i mediów, m.in.: Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogacewicz, Lucyna Malec, Daria Widawska, Katarzyna Skrzynecka, Magdalena Wołłejko, Monika Mazur, Marek Kaliszuk, Artur Chamski, Robert Motyka, Jacek Kopczyński, Agnieszka Wielgosz, Katarzyna Ptasińska, Mikołaj Krawczyk, Krystyna Tkacz, Piotr Gawron-Jedlikowski, Piotr Zelt. Ich obecność dodatkowo podkreśliła rangę wydarzenia, a rozmowy w kuluarach po spektaklach tętniły emocjami, zachwytem i wyrazami uznania.

Trzy premiery – jeden wielki sukces

„Genialny pomysł” udowodnił, że Teatr Capitol nieustannie potrafi zaskakiwać świeżymi, energetycznymi propozycjami repertuarowymi. Trzy premiery przyniosły widzom ogrom radości i śmiechu do łez, a spektakl już dziś zapowiada się na jeden z hitów sezonu.

Komplet zdjęć w pełnej rozdzielczości:

https://tcapitol.smarthost.pl/chmura/index.php/s/fZxRk59SZgyaojk

(fot. Teatr Capitol/Cezary Piwowarski)

Informacje o spektaklu i rezerwacje:

https://teatrcapitol.pl/spektakl/genialny-pomysl/