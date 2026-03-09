Spektakl wyreżyserowali Robert Talarczyk iMateusz Znaniecki. Dynamiczna muzyka, pomysłowa scenografia, efektowne kostiumy inowoczesne efekty wizualne powodują, że widzowie, zwłaszcza młodsi, z zapartych tchem śledzą przygody bohaterów w kolejnychegzotycznych krajach. Podczas swojej wędrówki przez kontynenty świata, Phileas Fogg i jego wierny sługa Passepartout przeżywają liczne przygody i spotykają całą plejadę wyrazistych postaci.

Przedstawienie dla młodszych i dla starszych

Spektakl oparty na powieści Juliusza Verne’a, w adaptacji Roberta Górskiego, w wykonaniu artystów Teatru Capitol jest wartką, komediową opowieścią pełną błyskotliwych dialogów, zwrotów akcji i humoru. Istotną rolę odgrywa warstwa muzyczna oraz dynamiczna choreografia. Zmieniające się obrazy współgrają z akcją sceniczną, muzyką i ruchem, tworząc wciągające widowisko.

„W 80 dni dookoła świata. Tam i z powrotem” to dobra propozycja zarówno dla młodszych widzów, jak i towarzyszących im dorosłych, którzy cenią inteligentny humor, tempo akcji i klasyczną historię opowiedzianą w nowoczesny sposób.

Uroczysta premiera przedstawienia odbyła się 28 lutego. Publiczność nagrodziła twórców i obsadę owacjami.

Propozycja dla szkół

Jak podkreślają przedstawiciele Teatru Capitol, przedstawienie stanowi wartościowe uzupełnienie realizacji podstawy programowej z języka polskiego, geografii, wiedzy o społeczeństwie, etyki oraz edukacji kulturalnej. Powieść Juliusza Verne’a jest wykorzystywana w szkołach jako lektura uzupełniająca lub tekst omawiany fragmentarycznie, szczególnie w kontekście literatury przygodowej i podróżniczej.

– Spektakl rozwija umiejętności odbioru i interpretacji tekstów kultury, sprzyja rozmowom o konstrukcji bohatera, narracji, czasie i przestrzeni w utworze literackim. Tematyka podróży do różnych regionów świata pozwala poszerzyć wiedzę uczniów na temat różnorodności kulturowej, obyczajów i realiów życia w innych krajach, a także stanowi punkt wyjścia do rozmów o otwartości, tolerancji, odpowiedzialności i konsekwencji podejmowanych decyzji – wskazują przedstawiciele Teatru Capitol.

Warto dodać, że Teatr Capitol realizuje projekty m.st. Warszawy: „Klasa wWarszawie. Warszawa zklasą”oraz„Kulturalny przedszkolak”.