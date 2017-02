"Odwołanie mnie przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego pana prof. Piotra Glińskiego ze stanowiska dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie jest sprawą polityczną" - napisał Tadeusz Zielniewicz w przesłanym we wtorek PAP oświadczeniu.

Zielniewicz przypomniał, że na funkcję dyrektora Muzeum został powołany w 2010 roku przez ówczesnego ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego na okres 5 lat. W 2015 roku minister kultury prof. Małgorzata Omilanowska przedłużyła jego umowę na kolejne 7 lat, czyli do 2022 roku. "Nie ma podstaw merytorycznych i formalnych do mojego odwołania. Obowiązujące prawo ogranicza możliwość rozwiązania terminowej umowy o zarządzaniu instytucją kultury do czterech powszechnie znanych powodów. Żaden z nich nie wystąpił" - napisał Zielniewicz. W jego ocenie minister kultury "ucieka się do stawiania takich zarzutów, by zachować pozory legalizmu i naprędce uzasadnić tę decyzję".

Zielniewicz przypomniał, że 9 lutego br. Rada Muzeum zwróciła się do ministra kultury z apelem o odstąpienie od procedury jego odwołania; apel Rady Muzeum poparli kierownicy placówki. Jak napisał w oświadczeniu, negatywnie zamiar jego odwołania zaopiniowały także Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) oraz Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Minister Gliński - podał Zielniewicz - "nie uwzględnił jednak tych opinii i apeli, natomiast uznał stanowisko kilku działaczy komisji zakładowej Solidarności, domagających się wyrzucenia dyrektora i zmiany kierownictwa Muzeum".

Zielniewicz przypomniał, że w latach 2011-2012 przeprowadził w Łazienkach Królewskich reorganizację, w wyniku której zmniejszono zatrudnienie, co pozwoliło podnieść 116 pracownikom wynagrodzenie. "Restrukturyzacja ta odbyła się za zgodą i przy współpracy związków zawodowych" - podkreślił.

Zaznaczył też, że ubiegłym roku Muzeum otrzymało 6 nagród, w tym Sybillę - nagrodę ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz nominację do Europejskiej Nagrody Muzealnej; a w latach 2011-2016 Muzeum z powodzeniem zrealizowało i rozliczyło szeroki program konserwacji i rewitalizacji o wartości ponad 130 mln złotych. Podkreślał, że frekwencja na wystawach oraz wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez placówkę jest rekordowa; wzrosła także frekwencja biletowa - ze 115 tysięcy osób w 2010 r. do 312 tysięcy osób w 2016 r. "Łazienki Królewskie są nowocześnie zarządzanym i sprawnie działającym Muzeum" - napisał, zaznaczając, że "zdaniem Rady Łazienek Królewskich rok 2016 był najlepszym w działalności Muzeum".

Jak napisało Centrum Informacyjne MKiDN w komunikacie przesłanym PAP we wtorek, odwołanie nastąpiło po zasięgnięciu opinii związku zawodowego oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Muzeum.

"Odwołanie wynika z naruszeń przepisów prawa w związku z zajmowanym przez Tadeusza Zielniewicza stanowiskiem dyrektora Muzeum, potwierdzonych wynikami kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016 r. Naruszenia te doprowadziły m.in. do wydania prawomocnych wyroków za stosowanie w Muzeum praktyk mobbingowych czy naruszenia dóbr osobistych pracowników oraz skutkowały koniecznością wypłaty przez Muzeum w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 28 czerwca 2016 r. odszkodowań na łączną kwotę 191 088, 16 zł." - czytamy w komunikacie.

Zaznaczono w nim, że w związku z ustaleniami kontroli minister kultury uznał za niemożliwe dalsze pełnienie przez Tadeusza Zielniewicza obowiązków dyrektora "jednej z najbardziej prestiżowych instytucji kultury w Polsce". Poinformowano równocześnie, że 1 marca br. pełnienie obowiązków dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie zostanie powierzone dr hab. Zbigniewowi Wawrowi.

Tadeusz Zielniewicz, historyk sztuki, konserwator zabytków, był dyrektorem Muzeum Łazienki Królewskie od 16 lipca 2010 r. W 2015 r. ówczesna minister kultury Małgorzata Omilanowska przedłużyła mu umowę o siedem lat.

W latach 1982-87 Zielniewicz był wojewódzkim konserwatorem zabytków w Lublinie, a od 1987 do 1995 r. generalnym konserwatorem zabytków w Ministerstwie Kultury. W latach 1995-97 pełnił funkcję dyrektora stowarzyszenia Polska Rada Biznesu. Był ekspertem Sejmowej Komisji Kultury. W 1997 r. został prezesem zarządu spółki Wejchert Investments. W latach 2005-07 był dyrektorem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a następnie - prezesem zarządu Wejchert Golf Club.

Członek Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS). W 2011 r. został odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski za udział w transformacji ustrojowej po 1989 r.