Mercedes Ron w Polsce

Mercedes Ron, jedna z najpopularniejszych autorek światowej literatury young adult, na zaproszenie Wydawnictwa HARDE przyjedzie do Krakowa, gdzie podczas 28. Międzynarodowych Targów Książki po raz pierwszy spotka się z polskimi czytelniczkami i czytelnikami.

Mercedes Ron jest jednym z najpopularniejszych głosów młodego pokolenia, a jej książki trafiają na listy bestsellerów w wielu krajach, także w Polsce. Jej debiut – Moja wina, okazał się międzynarodowym sukcesem: zwyciężył w konkursie The Wattys 2016, sprzedał się w nakładzie ponad 100 tys. egzemplarzy i otworzył drogę do kontraktu z Penguin Random House.

Mercedes Ron - trylogia

Ogromny sukces książkowej trylogii – Moja wina, Twoja wina i Nasza wina, szybko przeniósł się na ekran. Ekranizacje dwóch pierwszych części podbiły rankingi Prime Video, zdobywając popularność również w Polsce. Trzecia część będzie miała premierę w październiku 2025 r.

Po sukcesie Trylogii Winnych autorka stworzyła m.in. serię Culpa Enfrentados, trylogię Dímelo oraz serię Bali, udowadniając, że potrafi nieustannie zaskakiwać fanów.

Mercedes Ron na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie

Na zaproszenie Wydawnictwa HARDE Mercedes Ron po raz pierwszy spotka się z polskimi fanami podczas 28. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, gdzie będzie promować swoją najnowszą powieść Tell Me Softly. Na stoisku Wydawnictwa HARDE będzie można kupić premierowo tę książkę, także całą Trylogię Winnych i całą serię Bali.

Kiedy Mercedes Ron będzie w Krakowie?

Mercedes Ron na Międzynarodowych Targach w Krakowie: