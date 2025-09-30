Marek Krajewski zadebiutował w wielkim stylu powieścią kryminalną pt. "Śmierć w Bresla". To była pierwsza część mrocznych, wciągających i bardzo precyzyjnie napisanych opowieści o kryminalnych zagadkach, którym musi stawić czoła radca kryminalny Eberhard Mock. Cykl o Mocku składa się z 11 części.

Nowy główny bohater

Bohaterem najnowszej książki Marka Krajewskiego jest młody psychiatra, Herbert Anwaldt, postać, która przewinęła się już przez karty opowieści o Eberhardzie Mocku. Teraz Anwaldt jest pierwszoplanowym bohaterem.

Reklama

Tajemnicze zniknięcie, opętanie i szaleństwo

"Rok 1925. Pałac Czerniewice, Dolny Śląsk. Na hrabiego von Babbitza spadają kolejne nieszczęścia. Pożar folwarku, tajemnicze zniknięcie żony, popadająca w szaleństwo córka Anna. Kiedy pałacowy lekarz zostaje zamordowany z wyjątkowym okrucieństwem, do Czerniewic trafia student psychiatrii Herbert Anwaldt. Przypadek dziewczyny ma pomóc mu w studiach nad opętaniem. Ale jego obecność nikomu nie jest na rękę. Anwaldt nie wie, że gdyby nie protekcja pewnego śledczego z Breslau, niechybnie podzieliłby los poprzednika i zginął w męczarniach" - tak brzmi zapowiedź książki pt. "Głos z piekła".

Twórczość Marka Krajewskiego

Marek Krajewski to autor bestsellerowych serii kryminałów o Eberhardzie Mocku i Edwardzie Popielskim. Zadebiutował w roku 1999 powieścią "Śmierć w Breslau". Uhonorowany licznymi nagrodami i odznaczeniami, w tym Paszportem "Polityki" (2006) oraz Dolnośląską Nagrodą Kultury Silesia (2022). W 2023 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia. Jego książki były wielokrotnie adaptowane, zarówno na potrzeby teatru (m.in. 2019 - "Mock. Czarna burleska" w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu, reż. Konrad Imiela), jak i telewizji ("Erynie", 2022, reż. Borys Lankosz). Książki Marka Krajewskiego zostały przełożone na 21 języków.