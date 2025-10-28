Sławomir Gortych ma 28 lat i setki tysięcy sprzedanych egzemplarzy książek. Dla pisania kryminałów porzucił stomatologię. Karkonosze i ich historię zna już świetnie i nadal ją zgłębia. Czytelnicy pokochali jego świetnie udokumentowane, pełne emocji opowieści z kryminalnym dreszczykiem. Wędrują już po Karkonoszach śladami jego książek.

Kryminalna seria o karkonoskich schroniskach

Sławomir Gortych napisał cztery do tej pory cztery książki z karkonoskiej serii kryminalnej: "Schronisko, które przestało istnieć" (2022), "Schronisko, które przetrwało" (2023), "Schronisko, które spowijał mrok" (2024). W tym roku ukazało się "Schronisko, które zostało zapomniane". Autor w wywiadach podkreśla, że lubi wędrować po Karkonoszach. Wertuje też archiwa i poszukuje mrocznych historii związanych z przeszłością tych terenów.

Hotel i schronisko - historia, która przeraża

Bohaterowie czwartej części serii poruszają się tym razem po terenie Kotliny Jeleniogórskiej. "Schronisko, które zostało zapomniane" to opowieść, w której Gortych tropi zagadki starego hotelu położonego w Karpaczu Górnym, Hotelu Sanssouci, który po wojnie funkcjonował jako FWP Urocza. W hotelu znajdowała się kiedyś katownia Urzędu Bezpieczeństwa, siedziba Ministerstwa Spraw Zagranicznych III Rzeszy i tajna siedziba ambasady Japonii. Jest też oczywiście schronisko - schronisko PTTK "Nad Łomniczką", które znajduje się w Karkonoszach, w Karpaczu.

Trzy płaszczyzny czasowe, seria ofiar i seans spirytystyczny

"1944 rok. W hotelu Sanssouci w Karkonoszach odbywa się konferencja niemieckich dyplomatów. Kulisy ich rozmów mają nigdy nie ujrzeć światła dziennego. 1992 rok. W opuszczonym od lat hotelu młodzież organizuje seans spirytystyczny. Zabawa wymyka się jednak spod kontroli. 2008 rok. Podczas remontu Sanssouci robotnicy znajdują zamurowane zwłoki. Wokół odkrycia narastają plotki, na jaw wychodzą makabryczne sekrety starego hotelu, a podejrzenia śledczych padają na Jacka Węglorza, lokalnego historyka. Tymczasem na karkonoskich szlakach zaczynają ginąć kolejne, pozornie przypadkowe osoby" - tak brzmi streszczenie książki.