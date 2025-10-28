"Kolory zła. Zieleń" można już czytać. To szósta część serii Małgorzaty Oliwii Sobczak. Zaczęło się od "Czerwieni". Książka odniosła wielki sukces wydawniczy. Tak duży, że zainteresowali sie nią filmowcy. Na podstawie "Czerwieni" Adrian Panek nakręcił film z Zofią Jastrzębską, Mają Ostaszewską, Jakubem Gierszałem, Przemysławem Bluszczem i Andrzejem Konopką - film można obejrzeć na platformach streamingowych.

Makabryczne odkrycie

Kolejne części "Kolorów zła" to: "Bieli", "Czerni", "Żółci" i "Błękit". Teraz, w połowie października wyszła "Zieleń". "Tyle zostało z tej pięknej dziewczyny. Kilka albumów, trochę rzeczy spakowanych w pudła. I zielone szczątki. Sopot, jesień 2019. Wracający z imprezy studenci dokonują makabrycznego odkrycia. W pojemniku na śmieci znajdują rękę kobiety zapakowaną w foliowy worek. Policja szybko lokalizuje także inne części poćwiartowanego ciała – jednak, dopóki nie odnajdzie się głowa, niezwykle trudno będzie ustalić tożsamość denatki. Prokurator Leopold Bilski, stawiając na szali życie rodzinne, bez reszty angażuje się w sprawę, wspierając się najnowocześniejszymi metodami śledczymi" - tak zapowiada fabułę powieści wydawca.

"Czerń" będzie sfilmowana

Netflix zapowiada już ekranizację "Czerni". Za reżyserię i scenariusz znowu będzie odpowiadał Adrian Panek. Jakub Gierszał powraca jako prokurator Bilski w kolejnej adaptacji powieści autorstwa Małgorzaty Oliwii Sobczak. Tym razem główny bohater przeprowadzi śledztwo w kaszubskim miasteczku.

