Lena Silewicz, postać, którą stworzyła Katarzyna Bonda, to młoda i bardzo ambitna policjantka. Pochodzi z rodziny związanej ze służbami mundurowymi. Jej historia to opowieść o próbach udowodnienia swojej wartości w męskim, policyjnym świecie żelaznych zasad, hierarchii i rywalizacji. "Chciałam pokazać bohaterkę, która łączy w sobie kobiecą intuicję i wrażliwość z determinacją oraz profesjonalizmem" - mówiła Katarzyna Bonda Polskiemu Radiu przy okazji premiery pierwszej części serii pt. "Kolekcjoner lalek".

Dynamiczne tempo i mroczny klimat

"Tym razem stawiam na dynamiczne tempo, mroczny klimat i napięcie, które sprawi, że będziecie czytać z zapartym tchem. To historia, która nie daje spać, intryga, która wciąga bez reszty, i bohaterowie, których - mam nadzieję - zapamiętacie na długo" - napisała Katarzyna Bonda przed premierą "Kolekcjonera lalek".

Kiedy premiera?

Druga część serii z Leną Silską nosiła tytuł "Czarodziej śmierci". 15 listopada będzie mieć premierę część trzecia - "Żniwiarz cienia". "Jeśli twoje działanie jest przyczyną zła, do wyboru masz tylko dwie opcje. Uciekać lub przyznać się i prosić o wybaczenie. Na miejscu zbrodni pozostawia ślad – dwa słowa, które mają wzbudzić strach i zapewnić mu nieśmiertelność: Żniwiarz Cienia. Jest bezlitosny, precyzyjny i przekonany o swojej boskiej mocy. Gdy partnerka jednego z najbardziej wpływowych komisarzy znika bez śladu, Lena Silewicz zostaje wciągnięta w śledztwo, które wywraca do góry nogami cały jej świat" - dowiadujemy się z opisu wydawcy.

Premiera nowej książki Katarzyny Bondy Premiera nowej książki Katarzyny Bondy już wkrótce / Materiały prasowe
Książki Katarzyny Bondy

Katarzyna Bonda ma na swoim koncie m.in. kilka bestselerowych serii kryminałów. To seria Cztery żywioły Saszy Załuskiej", trylogia "Wiara, Nadzieja, Miłość", seria z Hubertem Meyerem oraz seria z Jakubem Sobieskim. Czytelnicy i media okrzyknęli ją polską królową kryminałów. Jej książki sprzedały się w ponad trzech milionach egzemplarzy i zostały wydane w 17 krajach.