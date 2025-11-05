Przedsprzedaż wystartowała już dziś, 5 listopada, na stronie wydalem.com/wesolychswiat.

Połączenie kultury ulicznej i wysokiej

"Wojtek Sokół od lat łączy kulturę uliczną z kulturą wysoką. Jego teksty od zawsze były czymś więcej niż rapem – zapisem emocji, intuicji, historii i codziennych paradoksów, ubranych z premedytacją w prosty, ale celny język" – czytamy w informacji prasowej. Teraz, po latach opowiadania świata i powoływania do życia bohaterów w wersach, Sokół debiutuje w literaturze z książką "Wesołych Świąt" – historią o pamięci, winie, miłości i drugiej szansie, napisaną z tą samą precyzją, z jakiej znany jest jego rap.

Reklama

Debiut Sokoła "to nie książka celebryty"

"To nie jest książka celebryty. To intymna, dojrzała proza człowieka, który widział już prawie wszystko i nie musi niczego udowadniać. Z dystansem, ironią i uważnością na detale opowiada o rodzinie, o polskich świętach, o przeszłości, która powraca jak refren, i o tym, że nawet w najciemniejszy dzień można odnaleźć światło" – czytamy dalej w nadesłanej informacji.

Akcja powieści rozpoczyna się 23 grudnia 2021 roku, a premiera zaplanowana jest tak, żeby czytać ją w te same dni, w których się rozgrywa, tyle że cztery lata później.

Reklama

"Napisany z rozmachem debiut literacki Sokoła składa się z jedenastu przeplatających się narracji, tworzących jedną historię o mieszkańcach stolicy i zjawach z ich przeszłości. To fikcja drobiazgowo skonstruowana, bezczelnie realistyczna, szybka i brukowa, czasem prześmiewcza halucynacja, z której trudno się ocknąć. Nie uwierzysz, że to się nie wydarzyło" – przekonuje wydawca.

Sokół: Taka tam bajeczka, mordo

Sam autor mówi o swojej książce: Taka tam bajeczka, mordo.

"Sokół pisze nie tylko ulicą, choć tym językiem operuje w książce perfekcyjnie. Nie ma tu literatury dla literatury, nie ma sztuki dla sztuki. To powieść, którą nie tylko przeczytasz, ale też poczujesz. Książka w której ludzie robią to, do czego zmusza ich sytuacja. Czasami nie wiedzą, jak nazwać swoje uczucia, bo nikt nie nauczył ich odpowiednich słów" – czytamy. B

Bohaterowie "Wesołych Świąt" nie są stworzeni z brokatu i lukru. "To ludzie, którzy piją za dużo, kradną, chodzą do pracy, której nienawidzą, próbują kochać, choć boją się do tego przyznać, uciekają przed przeszłością, która i tak ich dogoni. To proza, która pachnie miastem, spaliną, zimą i prawdą".

Kim jest Wojtek Sokół?

Wojtek Sokół to artysta, autor tekstów, producent, wydawca i przedsiębiorca. Od niemal trzydziestu lat nieprzerwanie obecny na polskiej scenie współczesnej kultury miejskiej – od muzyki i mody, po biznes. Założyciel marki i wytwórni Prosto, współtwórca kultowych albumów, które na zawsze zmieniły brzmienie polskiego hip hopu. Jego teksty, znane z precyzji i emocjonalnej prawdy, uczyniły go jednym z najbardziej rozpoznawalnych i szanowanych autorów w kraju. "Wesołych Świąt" to jego pierwsza powieść, ale nie pierwszy raz, kiedy Sokół bierze na warsztat codzienność i pokazuje jej ciemniejsze, bardziej ludzkie warstwy. W literaturze, podobnie jak w muzyce, nie interesuje go forma dla formy, ale uczciwe, pozbawione poprawności opowiadanie o świecie. Od lat odmawia uczestnictwa w modach i pozach, konsekwentnie budując własny język i świat.

Czym jest Wydałem?

Wydałem to niezależne wydawnictwo stworzone przez Wojtka Sokoła – przestrzeń dla projektów, które wymykają się schematom i nie potrzebują pośredników. Książek z katalogu Wydałem nie da się kupić w dużych sieciach. Można to zrobić jedynie online na wydalem.com i w kilkunastu wyselekcjonowanych, niezależnych i artystycznych księgarniach. Wydawnictwo powstało z potrzeby pełnej kontroli twórczej i wiary w to, że dobra historia obroni się sama.W ramach Wydałem ukazują się książki i projekty artystyczne, które balansują między światem ulicy a światem sztuki, między brutalną rzeczywistością, a precyzyjnym rzemiosłem. Liczy się jakość, detal i autentyczność, bez korporacyjnych filtrów, z poszanowaniem dla treści i autora.