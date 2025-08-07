Książka sprzedała się w środę za sumę czterokrotnie przekraczającą pierwotne szacunki domu aukcyjnego Auctioneum. Kupił ją prywatny kolekcjoner z Wielkiej Brytanii.

Jedynie kilkaset egzemplarzy na całym świecie

"Hobbit" ukazał się po raz pierwszy w 1937 roku w nakładzie zaledwie 1500 egzemplarzy. Według Auctioneum do tej pory zachowało się jedynie kilkaset egzemplarzy z tego wydania.

Książka, wydana w jasnozielonej oprawie i opatrzona ilustracjami autorstwa Tolkiena, została odnaleziona w bibliotece rodziny znanego botanika Huberta Priestleya, starszego brata badacza Antarktyki, sir Raymonda Edwarda Priestleya. Auctioneum przypuszcza, że Priestley mógł osobiście znać autora "Hobbita", gdyż obaj prowadzili korespondencję z C.S. Lewisem, autorem innego cyklu fantasy "Opowieści z Narnii".

Egzemplarz z odręczną notatką Tolkiena po elficku

W 2015 roku inny egzemplarz pierwszej edycji, zawierający jednak odręczną notatkę Tolkiena w języku elfów, został sprzedany na aukcji za 137 tysięcy funtów.

Ponad 100 milionów egzemplarzy na świecie

Od czasu pierwszego wydania sprzedano na całym świecie ponad 100 milionów egzemplarzy "Hobbita" – podał "Guardian".