Ceremonia wręczenia nagród Klio odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Kategoria autorska

W kategorii autorskiej laureatem nagrody I stopnia został Maciej Górny za publikację "Matka wynalazków. Jak Wielka Wojna urządza nam życie" (ukazała się nakładem Wydawnictwa Agora).

Nagrodę II stopnia w tej kategorii otrzymała Marta Grzywacz za książkę "Radość soboty. Archiwum życia i śmierci" (nakładem Wydawnictwa Czarne), a laureatką nagrodę III stopnia została Irena Grudzińska-Gross za publikację "Wielka karuzela. Życie Aleksandra Weissberga-Cybulskiego" (ukazała się nakładem Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak).

Jury przyznało również w tej kategorii jedno wyróżnienie. Otrzymała je Ewa Mańkowska za książkę "Hanna i Dorota" (Wydawnictwo EMG).

Monografia naukowa

W kategorii monografia naukowa laureatką nagrody I stopnia została Dagmara Adamska za książkę "Winogrady i winne wzgórza. Uprawa i produkcja wina na średniowiecznym Śląsku" (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego). Nagrodę II stopnia w tej samej kategorii otrzymała Izabela Mrzygłód za publikację "Uniwersytety w cieniu kryzysu. Nacjonalistyczna radykalizacja studentów Warszawy i Wiednia w okresie międzywojennym" (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), a nagrodę III stopnia otrzymał Rafał Stobiecki za książkę "Jerzego Giedroycia przygoda z rewizjonizmem" (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura).

Edycje źródłowe

W tym roku po raz pierwszy nagrody przyznano za edycje źródłowe: Nagrodę I stopnia w tej kategorii otrzymał zespół autorów "Katalogu pieczęci Jagiellonów": Martina Bolom-Kotari, Waldemar Chorążyczewski, Miroslav Glejtek, Marcin Hlebionek, Vitaliy Perkun, Piotr Pokora. Publikacja została wydana przez Towarzystwo Naukowe w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Historyczne.

Nagrodę II stopnia jury przyznało Lucynie Ratkowskiej-Widlarz za publikację "Wypowiedziane i niewypowiedziane. Teksty i konteksty. Odpowiedzi biskupów niemieckich na Orędzie biskupów polskich" (Wydawcą był Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"), a nagrodę III stopnia otrzymał pochodzący z Mediolanu, a od kilkunastu lat związany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu Andrea Mariani. Jury nagrodziło go za książkę "Inwentarze kolegium jezuitów w Mińsku oraz jego majątków ziemskich z przełomu roku 1773 i 1774" (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał zespół autorów: Barbara Grunwald-Hajdasz, Ryszard Grzesik, Anna Kotłowska, Wojciech Mądry i Adrien Quéret-Podesta. Jury nagrodziło ich za publikację "Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria łacińska", Tom 3: Średniowiecze. Zeszyt 1a i Zeszyt 1b (wydawcą był Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk).

Regionalia/varsaviana

W tym roku po raz pierwszy kategoria varsaviana została rozszerzona na regionalia/varsaviana. Nagrodę I stopnia otrzymał Krzysztof Mordyński za książkę: "MDM. Marszałkowska Dzielnica Marzeń" (Wydawca: Fundacja Centrum Architektury). Książka nie tylko warszawska i nie tylko historyczna, a poza tym po prostu ładna – rekomendował ją podczas gali na Zamku Królewski prof. Niesiołowski-Spano.

Nagrodę II stopnia w tej kategorii otrzymał Marek Żak za publikację: "Drudzy w mieście. Życie codzienne ludności polskiej w Legnicy 1945-1948" (ukazała się nakładem Ośrodka "Pamięć i Przyszłość"), a nagrodę III stopnia otrzymał Jarosław Syrnyk za "Łemkowskie rozdroże" (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego).

Jury Klio przyznało w tej kategorii także jedno wyróżnienie. Otrzymał go zespół autorów pięciotomowej syntezy dziejów Łodzi: Jarosław Kita, Tadeusz Grabarczyk, Przemysław Waingertner, Krzysztof Lesiakowski i Mariusz Goss. Ich książka "Łódź poprzez wieki. Historia miasta (tomy 1-5)" ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego i Biblioteki Miejskiej w Łodzi.

Kategoria wydawnicza

Nagrody przyznane zostały również w kategorii wydawniczej: Nagrodę I stopnia otrzymały Muzeum Gdańska i Politechnika Gdańska za książkę "Drzwi i wrota w Gdańsku. Od średniowiecza do współczesności" autorstwa Katarzyny Dareckiej.

Nagrodę II stopnia w tej kategorii otrzymało Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie za publikację "Socmodernizm. Architektura w Europie Środkowej czasu zimnej wojny". Autorami tej książki są Łukasz Galusek i Michał Wiśniewski.

Nagrodę III stopnia otrzymały Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika oraz Pałac Saski za publikację: "Wspólne dziedzictwo polsko-saskie. Polonica w zbiorach rysunków architektonicznych z XVIII wieku w Dreźnie" (ukazała się pod redakcją naukową Pawła Migasiewicza i Jakuba Sito).

Wyróżnienie specjalne jury przyznało Wydawnictwu Uniwersytetu Warszawskiego za serię "Biblioteka Renesansowa" pod redakcją Włodzimierza Olszańca, Krzysztofa Rzepkowskiego i Mikołaja Olszewskiego.

Jury Nagrody Klio

W jury tegorocznej Nagrody Klio zasiadali profesorowie Maciej Janowski, Barbara Klich-Kluczewska, Piotr M. Majewski, Beta Możejko i Piotr Węcowski oraz redaktor Piotr Dobrołęcki, a przewodniczącym był profesor Uniwersytetu Warszawskiego Łukasz Niesiołowski-Spanò.

Mecenasem Nagrody Klio było Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska.

Do tegorocznej Nagrody zgłoszono 290 publikacji wydanych w latach 2024–2025, nadesłanych przez 115 wydawców.

Od ceremonii wręczenia nagród Klio rozpoczęły się 33. Targi Książki Historycznej w Warszawie. Codziennie od godz. 10 do 18 do niedzieli w Arkadach Kubickiego koło Zamku Królewskiego swoje książki prezentować będzie 150 wydawnictw polskich oraz osiem niezależnych wydawnictw białoruskich. Wstęp wolny.

Patronat medialny na Targami Książki Historycznej objął należący do Polskiej Agencji Prasowej serwis dzieje.pl.