Prezentacja pierwszych tomów "Pocztu Władców Polski" odbyła się we wtorek w Warszawie.

40 nowych książek

W ramach tej nowej serii nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego ma się ukazać 40 nowych książek – biografii władców Polski. Uzupełnione zostaną o wznowione biografie Henryka Brodatego i Jana III Sobieskiego. Autorem pierwszej z nich, opublikowanej w 1975 r. jest prof. Benedykt Zientara, czołowy polski mediewista w XX wieku. Autorem biografii Sobieskiego – wydanej po raz pierwszy w 1983 r., a potem wznowionej w PIW w serii Biografie Sławnych Ludzi - jest zmarły w 2014 r. prof. Zbigniew Wójcik.

Klasyka nie do przebicia

To klasyczne pozycje, których nikt nie przebije ani nie prześcignie – powiedział PAP Łukasz Michalski, dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego. Pytany o to, czy pomysłodawców serii nie korciło rozszerzenie jej o czasy Księstwa Warszawskiego, wyjaśnił, że wiązałoby się to z dłuższym dyskursem: "bo jeśli Księstwo Warszawskie, to dlaczego też nie Królestwo Polskie?".

Pierwszy kompletny zestaw

Seria PIW ma być pierwszym kompletnym zestawem naukowo opracowanych biografii władców Polski. Poszczególne tomy oparte mają być o szeroko przebadaną bazę źródłową. Nad całością serii czuwa rada naukowa, której członkami są mediewiści – profesorowie Jacek Banaszkiewicz i Marek Barański, oraz specjalizujący się w dziejach nowożytnych profesorowie Zofia Zielińska i Henryk Litwin.

Jak zapewnia PIW, do napisania wchodzących w skład tej serii biografii zostali zaproszeni najlepsi badacze i pióra z tej sfery humanistyki. Autorem pierwszej biografii – Bolesława Chrobrego – jest prof. Andrzej Pleszczyński, mediewista z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zaś biografię Ludwika Węgierskiego napisał prof. Stanisław A. Sroka, ceniony badacz stosunków polsko-węgierskich w średniowieczu, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Oficjalna premiera obu tych publikacji odbędzie się 29 listopada podczas Targów Książek Historycznych w Warszawie.

PIW przypomina, że od publikacji poprzedniej polskiej biografii Ludwika Węgierskiego minęło ponad sto lat (w 1918 r. ukazała się praca Jana Dąbrowskiego poświęcona polskiemu okresowi życia tego monarchy). Biografia, której autorem jest prof. Stanisław A. Sroka, zawiera całkowicie nowe informacje, do których historyk dotarł w trakcie kwerendy archiwów.

Niewiele więcej książek naukowych ukazało się dotąd o pierwszym królu Polski Bolesławie Chrobrym. Biografię napisaną przez prof. Andrzeja Pleszczyńskiego Państwowy Instytut Wydawniczy rekomenduje jako "obraz jednego z najważniejszych władców europejskich wczesnego średniowiecza, bazujący na najnowszych ustaleniach i imponująco szerokim materiale źródłowym". „Chrobry, który orężem i przemyślną polityką wykuł potęgę Pierwszej Monarchii Piastowskiej, współcześnie jest kluczową postacią dla polskiej wspólnoty pamięci. Autor przybliża go czytelnikom, wnikając w sposób działania i myślenia człowieka uformowanego w swoich czasach, odrzucając późniejsze kalki historiograficzne".

Pięć biografii w 2026 roku

W 2026 r. ukazać się ma pięć kolejnych biografii w ramach cyklu PIW. O Mieszku II napisać ma Michał Tomaszek, profesor UMCS w Lublinie, o Bolesławie Kędzierzawym - Rafał Rutkowski, historyk związany z Polską Akademią Nauk, o Władysławie Laskonogim – Piotr Okniński, mediewista z Uniwersytetu Warszawskiego, o Konradzie Mazowieckim – prof. Dariusz Dąbrowski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zaś o Zygmuncie Starym – Marek Ferenc, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Serię ma zakończyć w 2032 r. biografia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jej autorem będzie prof. Richard Butterwick-Pawlikowski, główny historyk Muzeum Historii Polski w Warszawie.