Nowe przepisy dotyczyłyby także limitu opłat za usługi pobierane przez firmy odsprzedające bilety, tak aby uniemożliwić im dodawanie ukrytych kosztów.

Zakaz wykupu większej liczby biletów

Rząd planuje również wprowadzenie zakazu wykupu większej liczby biletów na wydarzenie, by w ten sposób ukrócić działalność bootów wykorzystywanych do tego procederu.

Jak ustalił "FT", rząd ma przedstawić plan zmian w środę.

Ryzyko powstania czarnego rynku biletów

Internetowe platformy sprzedaży wtórnej biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe twierdzą, że propozycje ograniczenia wzrostu cen stwarzają ryzyko powstania czarnego rynku biletów.

Debata na temat odsprzedaży biletów

Polityczna debata na temat odsprzedaży biletów rozpoczęła się w 2024 roku w efekcie społecznego oburzenia związanego z cenami biletów na koncert brytyjskiej grupy Oasis, reaktywowanej po 16 latach. Niektóre bilety na ich koncerty na stadionie Wembley w Londynie kosztowały ponad 4 tys. funtów, co znacznie przekraczało ich pierwotną cenę. Poprzez oficjalną stronę bilety na koncerty Oasis próbowało kupić ponad 10 mln fanów ze 158 państw.