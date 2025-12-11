W "Gołoborzu" "szekspirowski dramat spotyka mafijną sagę, a świętokrzyskie legendy stają się tłem opowieści o losach zwykłych ludzi uwikłanych w niezwykłe wydarzenia" - podkreśla wydawca. To jednocześnie prawdziwy powieściowy traktat o złu, a jednocześnie historia oparta na faktach, którą czyta się jak najlepszy reportaż". Czy to te elementy zdecydowały o wyborze książki do ekranizacji?

"Gołoborze" idealne dla filmu

"Jako studio kierujemy się prostą zasadą: szukamy historii, jakich nie widzieliśmy jeszcze na ekranie, ale czujemy, że musimy je na nim pokazać. »Gołoborze« perfekcyjnie wpisuje się w model opowieści, które kochamy i które robimy: stawkę zawsze stanowią w nich życie i śmierć, bohaterowie są trójwymiarowi – zaczynają jako zwykli ludzie, ale okoliczności sprawiają, że rosną i stają się niezwykli. Uczucia, które nimi miotają, pozostają bardzo intensywne, na skraju pęknięcia lub wybuchu. Bohaterowie Macieja Siembiedy to właśnie takie postaci. Jednocześnie trudno nie dostrzec, jak bardzo aktualne jest »Gołoborze« z jego światem przełamanym na pół - pomiędzy dwie zwaśnione rodziny, których przeznaczeniem jest się wzajemnie nienawidzić. Czy to nie czasem o nas wszystkich - teraz, dzisiaj?"- powiedział producent Piotr Dzięcioł ze Studio Filmowego Opus. Nad adaptacją powieści pracuje współpracujący ze Studiem Opus Kacper Wysocki (?Klangor", "Idź przodem Bracie", "Informacja zwrotna").

Siembieda: czuję entuzjazm

"Oczywiście, że się cieszę. Czuję entuzjazm jak dziecko przed pokazem iluzjonisty. Zobaczyć na ekranie świat ze swoich przeżyć, wspomnień i wyobraźni – to najlepsze czary, jakie mogę sobie wyobrazić" - mówi autor "Gołoborza", Maciej Siembieda.

Bestsellery Macieja Siembiedy

Seria książek, których bohaterem jest prokurator IPN Jakub Kania, należy do ulubionych przez amatorów powieści sensacyjnych. Maciej Siembieda prowadzi fabułę swoich niezwykle wciągających książek dwutorowo - jest bogaty wątek historyczny, najczęściej sięgający do wydarzeń z czasów II wojny światowej oraz emocjonujący wątek współczesny. W tej serii ukazały się m.in. tak znakomite książki jak "Sobowtór", "Orient", "444" czy "Kukły".