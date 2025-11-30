Nie ma chyba osoby, która nie zna Katarzyny Grocholi. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych i poczytnych autorek w Polsce. W 2001 roku napisała książkę, która podbiła serca wielu Polek.

Katarzyna Grochola przekazała sensacyjną wiadomość

Z postu, jaki Katarzyna Grochola zamieściła w sieci wynika, że pisarka kończy prace nad kontynuacją hitu, który powstał w 2001 roku. Książka ta sprzedana została w ponad 750 tys. egzemplarzy. Na nagraniu, które trafiło na Instagram, Katarzyna Grochola trzyma róże i plik kartek. Z uśmiechem zadaje swoim obserwatorom pytanie. Czy gdybym wam powiedziała, że kończę książkę pod tytułem "Nigdy w życiu 2", to byście wiedzieli o co chodzi? - pyta z zawadiackim uśmiechem pisarka.

To właśnie z tego wpisu w sieci wynika, że Katarzyna Grochola kończy prace nad kontynuacją powieści "Nigdy w życiu!". Co wy na to? "Nigdy w życiu 2"? - dodała w opisie nagrania. W ten sposób jeszcze bardziej rozgrzała wyobraźnię widzów.

Fani nie kryli ekscytacji. Od raz pospieszyli z komentarzami. "Wspaniale. Pierwsza trzymała mnie przy życiu i dawała nadzieję 25 lat temu. Byłam w takiej samej sytuacji jak Judyta", "Czekamy", "Pani Kasiu, no jakże supernowina!", "Wspaniale! Dzięki niej zakochałam się w pani piórze", "O matko! To fantastyczna wiadomość", "Nareszcie! Czekam na książkę!", "Coooo?! Wchodzę w to!" - pisali.

Hit Katarzyny Grocholi. O czym jest książka "Nigdy w życiu!"?

Książka "Nigdy w życiu!" miała swoją premierę w 2001 roku. Od razu stała się bestsellerem. Powieść ta opowiada historię Judyty. To kobieta porzucona przez męża, która postanawia na nowo zacząć swoje życie. Jako autorka kolumny z poradami w piśmie kobiecym musi radzić innym, jak znaleźć szczęście. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Koniec końców Judyta samodzielnie zbuduje dom na odludziu i zakocha się bez pamięci.

Na podstawie tej powieści Katarzyny Grocholi powstał film o tym samym tytule. Jego premiera odbyła się w 2004 roku. W rolę Judyty wcieliła się Danuta Stenka. W produkcji tej zagrali również m.in. Artur Żmijewski, Joanna Jabłczyńska, Jan Frycz, Joanna Brodzik oraz Krzysztof Kowalewski.

Ulubiona pisarka Polek. Kim jest Katarzyna Grochola?

Katarzyna Grochola to jedna z najpoczytniejszych i najpopularniejszych polskich pisarek współczesnych. Jej książki sprzedały się w nakładzie 4 mln egzemplarzy. Jako pisarka zadebiutowała powieścią "Przegryźć dżdżownicę". Do jej największych hitów należy powieść "Nigdy w życiu!". Książka doczekała się trzech kontynuacji: "Serce na temblaku", "Ja wam pokażę!" i "A nie mówiłam!", które razem stworzyły czterotomowy cykl "Żaby i anioły".

Katarzyna Grochola na swoim koncie ma także powieść kryminalną "Zranić marionetkę" oraz książkę autobiograficzną "Zielone drzwi". Razem z córką Dorotą Szelągowską napisała książkę "Makatka".