Jane Austen podarowała kobietom m.in. pana Darcy'ego - bohatera książki "Rozważna i romantyczna". Autorka bestsellerów, którymi zaczytuje się teraz świat, przyszła na świat 16 grudnia 1775 r. Zmarła w wieku zaledwie 41 lat.

"Dzieła pewnej damy"

Miała sześciu braci i jedną siostrę - Cassandrę. Ojciec Jane, George, był wykształconym pastorem, jego biblioteka liczyła około pół tysiąca książek. Jane Austen była więc zapaloną czytelniczką. Jane Austen napisała sześć powieści. Były też książki niedokończone, takie jak "Sanditon" i "The Watsons". Jej najsłynniejsze powieści to "Duma i uprzedzenie", "Rozważna i romantyczna", "Emma" oraz "Mansfield Park". Wszystkie zostały sfilmowane - niektóre nawet kilkukrotnie. Gdy żyła, jej powieści cieszyły się umiarkowaną popularnością. Co warte podkreślenia, powieści Austen wydawano początkowo anonimowo, podpisane wyłącznie jako dzieła „pewnej damy”. Dopiero wznowienia w latach 30. XX wieku sprawiły, że zaczęto zaczytywać się jej powieściami.

Reklama

Jane Austen - rozważna czy romantyczna?

Jane Austen nie uczestniczyła w światowym życiu. Była za to uważną obserwatorką. Sama za mąż nie wyszła, choć miała co najmniej dwóch narzeczonych. Najwięcej, za sprawą filmu "Zakochana Jane", który ten wątek koloryzuje, mówiło się o jej romansie z Tomem Lefroy'em. Dla rodziny Lefroya Austen była niestety zbyt biedna i do ślubu nie doszło. Biografom powieściopisarki udało się odkryć tożsamość jeszcze kilku mężczyzn, którymi była zafascynowana. W 1802 r. Jane Austen poznała Harrisa Bigga-Withera i przyjęła jego oświadczyny. Szybko wycofała się jednak z tej decyzji. Jej narzeczony był agresywnym, pozbawionym taktu mrukiem - tak napisała w listach. Od tamtej pory Jane Austen poświęciła się literaturze. Znakomicie opisywała życie brytyjskiej arystokracji - była obserwatorką uważną, przenikliwą i potrafiła używać satyry. Austen pokazała, jak bardzo kobiety są zależne od mężczyzn, a jedynie małżeństwo jest dla nich gwarancją pewnej stabilizacji. Jej książki to o wiele więcej, niż romantyczne opowieści.

"Duma i uprzedzenie" - historia panien Bennet

Historia w "Dumie i uprzedzeniu" kręci się wokół zamążpójcia. Pani Bennet marzy o tym, by jej pięć córek wyszło dobrze za mąż. Tylko tak mogą uratować się przed ubóstwem, ponieważ z powodu braku męskiego dziedzica ich rodzinny majątek ma przejąć antypatyczny kuzyn, pan Collins. W sąsiedztwie państwa Bennetów zamieszkuje przystojny, zamożny kawaler pan Bingley wraz ze swoim przyjacielem - mrukliwym, ale też przystojnym Darcym. Bingley szybko zakochuje się w Jane, najstarszej z sióstr. Między Darcym a Elizabeth Bennet zaczyna iskrzyć - najpierw się nie znoszą, ale potem pojawia się uczucie. Książka "Duma i uprzedzenie" Jane Austen doczekała się wielu adaptacji, z czego najsłynniejsze to miniserial BBC z 1995 r., w którym zagrali Colin Firth oraz Jennifer Ehle. Był też film kinowy z 2005 r. z Keirą Knightley oraz Matthew Macfadyenem. "Dumę i uprzedzenie" wznowiono właśnie w wydawnictwie Prószyński i S-ka w tłumaczeniu Ewy Horodyskiej.

Reklama

Co jadali bohaterowie powieści Jane Austen?

Podczas czytania powieści Jane Austen można pogryzać smakołyki, popularne wśród angielskiej arystokracji. Ukazała się bowiem książka pt. "Przy stole Jane Austen". To zbiór przepisów, które - jak zapewnia wydawca - "oddają ducha i rozmach posiłków ze świata pisarki oraz czasów regencji, dostosowanych do współczesnych upodobań i gustów". Znajdziemy tam np. porady, jak przyrządzić białą zupę z Netherfield, paszteciki piknikowe z Box Hill, gorącą czekoladę generała Tilneya i ogrodowe risotto z Chawton Cottage. Przepisów jest w sumie ponad 70. Książkę "Przy stole z Jane Austen" napisał Robert Tuesley Anderson, a przetłumaczyła ją Magdalena Moltzan-Małkowska.