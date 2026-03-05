Akcja powieści dzieje się w przyszłości, kiedy to Wielka Brytania, w wyniku zmian klimatycznych i podnoszenia się poziomu mórz, zostaje częściowo zalana przez wodę. Głównym bohaterem jest Tom Metcalfe, naukowiec z fikcyjnego Uniwersytetu South Downs, który prowadzi akademickie śledztwo.

Miłość, literacka legenda i świat zdziesiątkowany wojnami

"Rok 2119. Zdziesiątkowani wojnami i katastrofami klimatycznymi ludzie wspominają początek XXI wieku jako »złotą erę«. Historyk literatury Thomas Metcalfe ma obsesję, której poświęca wszystko. Jest nią Wieniec dla Vivien Francisa Blundy’ego, dedykowany żonie cykl sonetów, który został odczytany jedynie raz kilku osobom. Dla Metcalfe’a, któremu los wciąż rzuca kłody pod nogi, odnalezienie Wieńca to nie tylko naukowe wyzwanie, ale próba odkrycia prawdy o czasach sprzed kataklizmu i ludziach, którzy usiłowali mu zapobiec. Im bardziej jednak drąży, tym mroczniejsze szczegóły dostrzega. Jacy naprawdę byli uczestnicy kolacji owianej literacką legendą? Czy w genialnym hołdzie dla miłości i natury, który rzekomo usłyszeli, kryje się inna historia – zdrad, podłości… a nawet zbrodni?" - tak brzmi zapowiedź powieści Iana McEwana.

Reklama

Ian McEwan - mistrz nieograniczonej wyobraźni

O Ianie McEwanie mówi się, że to "mistrz nieograniczonej wyobraźni". Jest jednym z najsławniejszy z żyjących pisarzy brytyjskich. Napisał 18 książek, obsypany deszczem nagród literackich, z tą najważniejszą, Bookerem, na czele. Od lat jest mocnym kandydatem do literackiej Nagrody Nobla, a także autorem, po którego powieści najchętniej sięgają reżyserzy filmowi. Znakiem rozpoznawczym jego prozy są dylematy moralne i liczne nawiązania literackie. Tematy grzechu i odkupienia, prawdy i kłamstwa, winy i kary, bezpowrotnej utraty, dzieciństwa i dorastania, zmarnowanych szans i zawiedzionych nadziei obsesyjnie powracają w twórczości McEwana.

Adaptacje filmowe książek Iana McEwana

Najważniejsze ekranizacje to: