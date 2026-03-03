Sebastian Fitzek to "król thrillerów". Jest jednym z najlepiej sprzedających się powieści w Niemczech i na świecie. W latach 2014-2021 Sebastian Fitzek sześć razy z rzędu znalazł się na szczycie listy autorów najchętniej kupowanych książek. Wydane w 2023 r. dwie powieści Fitzka - "Zaproszenie" i "Wigilia rodziców" - były najlepiej sprzedającymi się książkami roku. Sprzedaż jego książek przekroczyła 20 mln egzemplarzy. Są tłumaczone na wiele języków i ekranizowane. W 2016 roku Fitzek zdobył Ripper Award (Europejską Nagrodę ze Literaturę Kryminalną).

Ekranizacje powieści Sebastiana Fitzka

Powieści Sebastiana Fitzka trafiły na ekran. Na podstawie jego książki powstał serial "Terapia" (Die Therapie). Inne znane adaptacje książek Fitzka to filmy oparte na jego bestsellerach, takie jak "Odcięci" (Abgeschnitten)"The Child" (Das Kind) oraz "Kalendarzowy zabójca" (Der Heimweg).

Sebastian Fitzek w Polsce

Sebastian Fitzek spotka się z czytelnikami Poznańskich Targów Książki w sobotę 14 marca w samo południe. Jego przyjazd jest związany z premierą książki pt. "Mimika" w przekładzie Pawła Wieczorka.

Mistrzowski psychothriller niemieckiego wirtuoza gatunku

Bohaterką "Mimiki" Sebastiana Fitzka jest Hannah Herbst, specjalistka d rezonansu mimiki twarzy, która odczytuje tajne sygnałych wysyłane nieświadomie przez ludzkie ciała. Jako policyjna konsultantka przyczyniła się już do skazania wielu brutalnych przestępców. Hannah Herbst zmaga się z poważnymi problemami, doświadcza utraty pamięci. Właśnie wtedy dostaje ważne zlecenie. Chodzi o życie młodego człowieka. "Całkowicie niewinna kobieta przyznaje się do bestialskiego zamordowania swojej rodziny. Z masakry ocalał tylko jej syn Paul. Po przyznaniu się do winy matce udaje się uciec z więzienia. Czy szuka syna, aby dokończyć swoją „morderczą misję”? Hannah Herbst ma do dyspozycji tylko krótkie nagranie video, czy to pomoże jej skazać matkę i uratować Paula? Odtwarzająca plik Hannah z przerażeniem odkrywa, że morderczynią uwiecznioną na nagraniu jest ona sama… " - czytamy w opisie.