Nazwisko zdobywczyni Orła za osiągnięcia życia poznaliśmy podczas środowego spotkania z nominowanymi do Polskich Nagród Filmowych zorganizowanego w siedzibie Telewizji Polskiej.

"Symbol bezkompromisowej siły kobiecej w filmie"

Prezentując decyzję członków Polskiej Akademii Filmowej, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel podkreślił, że Krystyna Janda jest jedną z najwybitniejszych osobowości polskiej kultury. "Aktorka o niezwykłej sile wyrazu, artystka niezależna i współtwórczyni współczesnego oblicza teatru w Polsce. Laureatka nagrody jury na festiwalu w Cannes za rolę w "Przesłuchaniu", zdobywczyni Srebrnej Muszli w San Sebastian oraz nagrody specjalnej jury na Sundance za "Słodki koniec dnia". Od dekad wyznacza standardy aktorskiej odwagi i autentyczności. Niezapomniana Agnieszka z "Człowieka z marmuru" i "Człowieka z żelaza", pozostaje symbolem bezkompromisowej kobiecej siły w filmie i teatrze, a także w życiu publicznym" - zwrócił uwagę.

Sześć nominacji do Orłów dla Krystyny Jandy

Aktorka ma na swoim koncie sześć nominacji do Orłów, m.in. za role w filmach "Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową" Krzysztofa Zanussiego, "Rewers" Borysa Lankosza i "Tatarak" Andrzeja Wajdy. Jest również szefową i współzałożycielką Fundacji Krystyny Jandy na Rzecz Kultury, która prowadzi w Warszawie Teatr Polonia i Och-Teatr. Zagrała w ponad 60 filmach. Debiutowała w 1976 r. w "Człowieku z marmuru" Andrzeja Wajdy. Reżyser ten stał się jej artystycznym i życiowym mentorem, najważniejszym artystą, z którym pracowała. Ich ostatni wspólny film, "Tatarak", powstał w roku 2009. Janda pracuje również stale jako reżyserka, przede wszystkim we własnych teatrach. W lutym odbyła się premiera "Klubu kawalerów" Michała Bałuckiego w jej inscenizacji, w próbach jest kolejne przedstawienie - "Zapętlona" Matthew Lombardo - które wyreżyseruje i w którym zagra główną rolę. Ma w dorobku reżyserskim kilkadziesiąt spektakli Teatru Telewizji, a także film „Pestka” (1995) na podstawie prozy Anki Kowalskiej.

Laureaci Orłów za osiągnięcia życia

Orzeł za osiągnięcia życia to jedna z kategorii specjalnych Polskich Nagród Filmowych przyznawanych przez członków Polskiej Akademii Filmowej (PAF). Statuetka jest wręczana od pierwszej edycji Orłów, czyli od 1999 r. Poprzednimi laureatami byli m.in. Andrzej Wajda (2000), Tadeusz Konwicki (2002), Roman Polański (2003), Kazimierz Kutz (2004), Jerzy Kawalerowicz (2005), Jerzy Hoffman (2006), Janusz Majewski (2012), Danuta Szaflarska (2013), Franciszek Pieczka (2015), Janusz Gajos (2016), Maja Komorowska (2020), Jan A.P. Kaczmarek (2023), Agnieszka Holland (2024) oraz Allan Starski (2025).

Kiedy rozdanie Orłów i gdzie je obejrzeć?

28. gala wręczenia Polskich Nagród Filmowych Orły odbędzie się w poniedziałek 9 marca w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. W tym roku faworytem wyścigu po statuetki - z 13 nominacjami - został "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego. Uznanie członków Akademii zdobyli również "Franz Kafka" Agnieszki Holland, "Brat" Macieja Sobieszczańskiego i "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Emi Buchwald, które zebrały po 10 nominacji. Maksymalnie dziewięć Orłów może powędrować do "Ministrantów" Piotra Domalewskiego.

